Javier Milei prometió tratar 90 reformas en 2026: cómo le fue en dos años de gestión

Javier Milei abrió este 1 de marzo el período de sesiones ordinarias del Congreso correspondiente a 2026. Fue la tercera vez que encabezó esta ceremonia desde que asumió el cargo. El discurso llegó en un contexto legislativo atravesado por avances significativos para el oficialismo, pero también por tensiones crecientes con la oposición, especialmente en torno al uso del veto presidencial.

Durante sus dos primeros años de gestión, el balance parlamentario combinó victorias y fuertes disputas. En 2024 el Congreso sancionó las iniciativas centrales del Gobierno: entre ellas la Ley de Bases y el paquete fiscal, aunque también aprobó normas que luego fueron objetadas por el Ejecutivo.

Ese año se aprobaron 44 leyes, de las cuales dos fueron vetadas: la reforma de la fórmula jubilatoria y el financiamiento universitario. El saldo final fue de 42 leyes promulgadas.

En 2025 la dinámica se volvió más conflictiva. El Congreso sancionó 17 leyes en sesiones ordinarias y extraordinarias; Milei vetó siete, pero en tres casos el Parlamento insistió con mayoría especial y forzó su promulgación: financiamiento universitario, emergencia pediátrica y emergencia en discapacidad.

Aun así, el Ejecutivo suspendió la aplicación de esas normas hasta que se definieran partidas presupuestarias específicas. Finalmente, tras una orden judicial, reglamentó en febrero de 2026 la emergencia en discapacidad mediante el Decreto 84/2026 y envió un nuevo proyecto para el sistema universitario.

El 26 de diciembre de 2025 marcó un punto de inflexión: por primera vez desde el inicio de la gestión libertaria se aprobó una Ley de Presupuesto, luego de dos años de prórrogas.

Ese mismo día también se convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, que elevó los umbrales para investigar evasión tributaria y buscó otorgar cobertura legal a fondos no declarados.

En paralelo, el Congreso avanzó con la Ley Antimafias, la suspensión de las PASO y la aprobación de acuerdos internacionales. En las últimas semanas, además, el Senado sancionó la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, ratificó el acuerdo comercial Mercosur-UE y le dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares.

Un 2026 recargado para el Congreso

Durante su discurso, el presidente aseguró que el Parlamento tendrá actividad todos los meses, y a lo largo del año aseguró que se debatirán 90 reformas con el fin de modificar la "arquitectura jurídico-institucional" del país.

Apertura de sesiones-Javier Milei 5

En este escenario, Milei encarará un nuevo año legislativo con un Congreso que ha acompañado parte sustancial de su programa, pero que también ha desafiado su poder de veto. El tono del discurso y la hoja de ruta para 2026 marcarán si el Gobierno apuesta a consolidar acuerdos o profundizar la confrontación institucional.