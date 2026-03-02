Mercados alterados: caen las bolsas asiáticas, se disparan el petróleo y el oro salta a 5.300 dólares

El discurso de Javier Milei anoche ante la Asamblea Legislativa en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso fue coincidió con la apertura de los mercados financieros en los países asiáticos, con números mayoritariamente en rojo, en un contexto de creciente temor global por las repercusiones de los atasques combinados de EE.UU. e Israel contra Irán .

Las bolsas asiáticas, abrieron con caídas de hasta 2,3% y con números en rojo en forma generalizada en Lejano Oriente, mientras que el precio del oro avanzaba hasta 5359 dólares la onza, un avance de 2,12%.

Los precios del petróleo, por su parte, avanzaban en la noche del domingo, en un reflejo de la crisis en Irán. Así,. el crudo Brent del Mar del Norte, la referencia en la mayoría de los países de Asia, Europa y también en Argentina, avanzaba 5,2% hasta 76,25 dólares el barril de 159 litros, luego de haber trepado este domingo en los mercados a término hasta 82 dólares, una suba de 13%.

Por su parte, el crudo West Texas intermediate (WTI) de referencia en el mercado de Estados Unidos y gran parte de América Latina, registraba en las pantallas una suba de 4,6%, hasta 70,10 dólares el barril.

Como suele ocurrir en estos casos, y por más que se moderaran las subas del petróleo iniciales del fin de semana, tras el comienzo de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, los merados financieros y de commodities de este lunes sin dudas, estarán atravesadas por la incertidumbre y el devenir de los hechos en Oriente Medio.

No es para menos, teniendo en cuenta que por el Estrecho de Ormuz, que contrala en gran medida Irán, pasa el 20% de las exportaciones de petróleo a nivel global. Así, los ataques a la cúpula de la teocracia iraní no podía permanecer al margen de los precios del petróleo.

Cotizaciones bursátiles

En cuanto a los mercados bursátiles, el índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio retrocedía -1,55% a las 12 del mediodía hora local, mientras que las bolsas chinas de Shanghai baja -0,22% y el Szenzhen Compositive caída -0,67%.

La bolsa de Hong Kong, en tanto, muestra la mayor caída con -2,63%, la Bolsa de Filipinas caía -1,88% y la Indonesia -1.40%. Por su parte, la Bolsa de Tailandia retrocede 0,35% y la Bolsa de Seúl (Corea) -1%.