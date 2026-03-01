Menos impuestos: Milei habló de una reforma tributaria al servicio del crecimiento, pero sin dar detalles

La baja de impuestos es una de las promesas de campaña del Presidente, que volvió a insistir con una reforma impositiva.

Con el fuerte impulso tras la victoria de las elecciones legislativas de octubre de 2025, y con un Congreso más favorable para el oficialismo, el Gobierno tiene decidido avanzar en las reformas estructurales, entre ellas se encuentra una modificación del marco impositivo con una reducción de impuestos.

Con la reciente aprobación de la reforma laboral, el Gobierno tiene en carpeta la reforma tributaria. Aunque el presidente Javier Milei volvió a expresar que desde el Ejecutivo planean bajar impuestos, no brindó mayores detalles.

"Enviaremos al Congreso proyectos que barreran con una montaña de barreras regulatorias y darán riendas sueltas en industrias hoy muertas, para que puedan producir innovar y generar empleo", sostuvo Milei en su discurso se apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Y agregó: "Pero eso no es suficiente, también tenemos que reformar nuestro esquema impositivo, como tantas veces hemos dicho, necesitamos menores impuestos, porque el sistema tributario tienen que servir al crecimiento, no al recaudador de turno".

Apertura comercial A su vez, Milei señaló que el Gobierno avanzará en la apertura económica.