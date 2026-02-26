Impuestos en Mendoza: el Gobierno fija descuentos para contribuyentes cumplidores

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves el Decreto Nº 274 , mediante el cual se establecen descuentos para los contribuyentes de los impuestos Inmobiliario y Automotor durante el ejercicio fiscal 2026 . La norma, publicada en el Boletín Oficial de Mendoza, tiene como objetivo incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, premiando a quienes mantengan sus pagos al día.

Según se detalla en el texto oficial, los beneficios alcanzan a quienes al 31 de diciembre de 2025 hayan cancelado sus impuestos o regularizado sus deudas ante la Administración Tributaria Mendoza.

El decreto contempla una serie de beneficios acumulables. En primer lugar, se dispone un “diez por ciento (10%) de descuento para cada objeto que tenga al 31 de diciembre de 2025 cancelado el impuesto vencido”.

Además, se suma un “diez por ciento (10%) adicional” para quienes también hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones al cierre de 2024, consolidando así el reconocimiento a contribuyentes cumplidores durante dos años consecutivos.

A estos beneficios se agrega un “cinco por ciento (5%)” de descuento para quienes opten por cancelar el total del impuesto anual en los plazos establecidos.

Por otra parte, el decreto incorpora un “diez por ciento (10%)” adicional para quienes no registren deuda exigible o la tengan regularizada al 31 de diciembre de 2025.

Cómo se aplican los beneficios y a quiénes alcanzan

La normativa también establece condiciones específicas para quienes incorporen nuevos bienes durante 2026. En estos casos, el descuento se aplicará según el menor beneficio obtenido en otros bienes del mismo contribuyente, o directamente no corresponderá si no existen antecedentes de cumplimiento.

Asimismo, se aclara que los beneficios pueden verse limitados si existen cotitulares que no cumplan con los requisitos establecidos.

Otro punto clave es que se considerará como deuda regularizada aquella incluida en planes de pago, siempre que se haya abonado la primera cuota antes de fin de 2025 y las restantes se mantengan al día.

De esta manera, el Ejecutivo provincial busca sostener una política de incentivos fiscales que promueva el cumplimiento y permita fortalecer la recaudación sin incrementar la carga tributaria sobre los contribuyentes.

El texto publicado en el Boletín Oficial