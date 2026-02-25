Mendoza acelera las condenas por flagrancia y defiende la baja de edad de imputabilidad

El procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, analizó en MDZ Radio el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal , la implementación de la Ley de Flagrancia , el uso de juicios abreviados, la situación carcelaria y el debate por la baja de edad de imputabilidad.

“Estamos aggiornados y estamos logrando lo que nos propusimos: un Ministerio Público dinámico”, afirmó.

“Estamos aggiornados y estamos logrando lo que nos propusimos, que era generar un Ministerio Público dinámico”, afirmó Gullé al referirse a la creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia. Explicó que funcionará una vez promulgada la ley y tendrá competencia específica para investigar hechos cometidos “con las manos en la masa”.

25-02-2026 - MC - ALEJANDRO GULLÉ - PROCURADOR GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA

Detalló que se trata de casos como “agarran a una persona con un arma en la calle, sin autorización” o “agarrar a una persona escapándose con algo que acaba de sustraer”. En estos supuestos, destacó: “Lo importante del procedimiento de flagrancia son los tiempos”.

“Como la prueba a producir es mínima, precisamente porque los han agarrado con las manos en la masa, los tiempos de sustanciación de la causa son mínimos”, explicó. Y proyectó: “Estamos pensando que normalmente no va a llevar más de un mes que una persona esté con sentencia”.

Contrastó ese esquema con el sistema actual: “Un delito flagrante puede tardar hasta un año perfectamente o más”, ya que “va a la masa común, entonces no tiene ningún tipo de prioridad”.

Baja de imputabilidad: “Era necesario bajarla”

Consultado sobre el proyecto para reducir la edad de imputabilidad, Gullé fue contundente: “Yo creo que sí. Yo creo que era necesario bajarla”.

Argumentó que “el menor de 16 años de hoy no es el mismo, o el menor de 14 años de hoy, no es el mismo menor de 14 años de hace 15 años atrás o 20”. En ese sentido, consideró que el universo alcanzado no es masivo: “Debe ser con seguridad un 10%” del total de delitos.

También advirtió que muchos menores participan en hechos delictivos, aunque no siempre estén visibilizados: “Las pandillitas estas que cometen hechos delictivos, que entran de varios locales a robar y se van, muchísimos de esos casos son chicos de 14, 15 años”.

No obstante, subrayó que cualquier reforma debe ir acompañada de recursos. “Hay que legislar de manera genérica, pero acompañarlo con recursos”, planteó, y remarcó que la clave es la educación y la contención: “Un chico es mucho más recuperable que un adulto. Y la educación es vital”.