Venezuela: informaron que Nahuel Gallo sigue en huelga de hambre en reclamo de su liberación

El gendarme Nahuel Gallo se encuentra detenido de forma ilegal desde diciembre de 2024 y espera su libertad luego de la promulgación de la Ley de Amnistía.

Nahuel Gallo junto a su esposa antes de la detención.

En las últimas horas se supo que Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue detenido ilegalmente por el régimen chavista en Venezuela, continúa cumpliendo una huelga de hambre en la cárcel El Rodeo 1 en reclamo de su liberación.

Así lo informaron los familiares de los detenidos, quienes se comunican con sus seres queridos a través de los muros del centro de detención.

Las familias mantienen una vigilia permanente en dicha cárcel, ubicada en el estado de Miranda, en las afueras de Caracas, mientras esperan la liberación de los presos gracias a la promulgación de la Ley de Amnistía.

Allí, se encontraba Yalitza García, la suegra de Gallo, quien escuchó decir "el argentino sigue en huelga”, de acuerdo supo Infobae.