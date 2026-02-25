Venezuela: informaron que Nahuel Gallo sigue en huelga de hambre en reclamo de su liberación
El gendarme Nahuel Gallo se encuentra detenido de forma ilegal desde diciembre de 2024 y espera su libertad luego de la promulgación de la Ley de Amnistía.
En las últimas horas se supo que Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue detenido ilegalmente por el régimen chavista en Venezuela, continúa cumpliendo una huelga de hambre en la cárcel El Rodeo 1 en reclamo de su liberación.
Así lo informaron los familiares de los detenidos, quienes se comunican con sus seres queridos a través de los muros del centro de detención.
Te Podría Interesar
Las familias mantienen una vigilia permanente en dicha cárcel, ubicada en el estado de Miranda, en las afueras de Caracas, mientras esperan la liberación de los presos gracias a la promulgación de la Ley de Amnistía.
Allí, se encontraba Yalitza García, la suegra de Gallo, quien escuchó decir "el argentino sigue en huelga”, de acuerdo supo Infobae.
Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024
Nahuel Gallo se encuentra detenido ilegalmente desde diciembre de 2024 y espera su libertad luego de la promulgación de la Ley de Amnistía, que por ahora solo se aplica a los venezolanos. Su mujer, María Alejandra Gómez, explicó que solo levantará la huelga de hambre si recibe asistencia consular y la visita de la Cruz Roja Internacional.