Cuándo se conocerá la nueva oferta salarial para los estatales

Este viernes a las 11 de la mañana se conocerá la nueva oferta salarial que el Gobierno hará a los gremios que representan a los estatales . Es que se termina la primera ronda de reuniones paritarias y ese día comienza la segunda con el SUTE, que es el gremio docente.

La primera propuesta, que fue rechazada por la totalidad de los sindicatos, consistió en una suba del 7%. De todas maneras hay que tener en cuenta que es lo que sucede habitualmente: por ley el Gobierno está obligado a hacer más de una propuesta porque si finalmente da un aumento por decreto, debe demostrar ante la Subsecretaría de Trabajo que tiene voluntad de acordar.

El Gobierno presentó el siguiente esquema de incremento esta semana a los distintos representantes gremiales:

El sindicato de escuelas de docentes de gestión pública, el SUTE, es el primer gremio al que el Gobierno ha ubicado- como lo viene haciendo hace varios años- en la ronda de reuniones paritarias.

La primera reunión fue hace 5 días, el pasado 20 de febrero y el SUTE consideró "muy alejados de los números de inflación y de las necesidades reales de los trabajadores y trabajadoras de la educación".

Gustavo Correa, Secretario General del SUTE, afirmó luego de la paritaria que: “Los trabajadores de la Educación no queremos ser la variable de ajuste” y reclamó una recomposición que recupere el salario real, ya que las paritarias han acompañado los procesos inflacionarios, sin resolver el atraso estructural.

Además, reclamó el pago urgente a celadores del ítem tareas diferenciadas, la inclusión de las suplencias por artículo 48 en el ítem arraigo y la conformación de una mesa técnica para abordar la situación de las enfermedades inculpables, ya que a las trabajadoras que atraviesan estos cuadros no corresponde que se les descuente ningún ítem salarial.

La paritaria del SUTE impacta en Sadop que son los docentes de escuelas de gestión privada.