Atención docentes: cuál fue la primera oferta de aumento salarial que le hizo el Gobierno al SUTE

El Gobierno Provincial ofreció este viernes la primera oferta salarial al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ), gremio que fue el primero en sentarse en paritarias para lograr aumentos salariales en el 2026.

El encuentro arrancó después de las 10 en la sede de la Subsecretaría de Trabajo, en la intersección de calles San Martín y Rondeau, en el microcentro mendocino.

La propuesta realizada por el Poder Ejecutivo para los docentes fue de un 7% semestral , distribuido con un 5% de aumento en los salarios docentes y de celadores en el mes de marzo y un 2% en mayo .

Sin embargo, la propuesta no fue aceptada, por lo que volverán a reunirse en los próximos días.

Recordemos que el Gobierno Provincial pronosticó -en base a estimaciones nacionales- una inflación del 10,1% en el 2026. No obstante, todo indica que el número está subestimado, teniendo en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) creció sólo en enero un 3%.

En diálogo con MDZ, el secretario general del SUTE, Gustavo Correa, había adelantado que "las expectativas es no perder contra la falsa inflación, por llamarlo de alguna manera. Estamos nuevamente en el ranking nacional entre los docentes que menos ganamos, en el puesto 19 o 20, si se calcula el salario sin ítem aula y arraigo".

El sindicato por estos días, está reclamando, además, por trabajadores de la Educación que aún no cobran algunos adicionales pautados. Por ejemplo, el año pasado se acordó en paritarias el cobro de un adicional por formación que aún no han recibido el 100% de los celadores, contaron desde el SUTE.