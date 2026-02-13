Políticas de alfabetización enfocadas en la intervención temprana en educación

La implementación del programa incluyó un acompañamiento sostenido, tanto a las escuelas y sus docentes, como a los estudiantes y sus familias.

Fiel a su carácter innovador y a su compromiso sostenido con la mejora de la calidad educativa, la Secretaría de Educación del Gobierno de Nuevo León se posiciona como referente en el diseño e implementación de políticas públicas de alfabetización inicial con enfoque preventivo.

Reconociendo que las trayectorias escolares se construyen desde los primeros años y que la alfabetización temprana resulta clave para garantizar la equidad educativa, el gobierno estatal tomó la decisión estratégica de intervenir de manera anticipada en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. “Nuevo León consolida la alfabetización inicial desde el nivel preescolar como una política pública estratégica, enfocada en la detección temprana y el acompañamiento pedagógico para el desarrollo integral de los aprendizajes” dice el Dr. Homero Trujillo Flores, Director de Primera Infancia de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

En este marco, y en alianza con la plataforma educativa Wumbox, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad de Montevideo y el Instituto Tecnológico de Monterrey, durante el ciclo escolar 2024–2025 se implementó el programa Leo Leo, junto a su herramienta de evaluación Test Leo. Esta política tuvo como objetivo identificar tempranamente posibles dificultades, acompañar de forma personalizada a niñas y niños desde los primeros años de escolaridad, fortalecer la formación docente en lectoescritura y brindar a las familias herramientas concretas para acompañar el aprendizaje en el hogar.

Una política enfocada en la detección temprana La decisión del Gobierno de Nuevo León se sustenta en una comprensión profunda del proceso alfabetizador: aprender a leer y escribir no comienza en primer grado, sino que se construye progresivamente desde los primeros años de escolaridad. Diversas investigaciones han demostrado que es posible detectar factores de riesgo en el desarrollo de la lectura y la escritura mucho antes de que las dificultades se consoliden. Frente a esta evidencia, el consenso entre especialistas es claro: la intervención temprana es clave.Leo Leo se apoya en el enfoque de Respuesta a la Intervención (RTI), un modelo que propone detectar dificultades de manera temprana, ofrecer apoyos graduados según las necesidades de cada estudiante y tomar decisiones pedagógicas basadas en evidencia. A diferencia de los modelos tradicionales, que suelen intervenir cuando el problema ya está instalado, el RTI prioriza la prevención y el acompañamiento oportuno, fortaleciendo las trayectorias escolares desde sus inicios.

Resultados que respaldan la evidencia Durante el primer año de implementación, el programa alcanzó a más de 6.000 niños y niñas, 100 escuelas y 220 docentes. Las evaluaciones mostraron que los estudiantes que participaron del programa desarrollaron más de un 40% adicional en habilidades de lectura y escritura en comparación con aquellos que no lo hicieron. Se observó que el impacto fue mayor cuando hubo una colaboración activa entre escuela, docentes y familias, reforzando la idea de que la alfabetización no ocurre solo en el aula, sino también en los espacios donde sucede la vida cotidiana de los estudiantes.