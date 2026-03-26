Después del fin de semana largo, Anses sigue con los pagos: quiénes cobran este jueves

La Anses continúa con el calendario de pagos de marzo tras los feriados. Este jueves cobran múltiples grupos, conocé cuáles son.

La Anses sigue este jueves 26 de marzo con el tramo final del calendario de pagos de marzo.

Luego de la reanudación del cronograma el miércoles 25, la Anses avanza este jueves 26 de marzo con otro tramo de pagos previsto para la última semana del mes. En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que superan un haber mínimo con DNI terminados en 4 y 5, según el calendario de pagos difundido para marzo de 2026.

El jueves 26 también les corresponde cobrar a los beneficiarios de Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 4 y 5. Ese esquema había quedado alterado por los feriados del 23 y 24 de marzo, por lo que los pagos siguieron reacomodados en la última semana del mes.

A diferencia de otras jornadas de marzo, este jueves no aparecen pagos de AUH, SUAF ni Asignación por Embarazo. Esas prestaciones ya habían completado o casi completado su recorrido en fechas previas, mientras que ahora el calendario se concentra en haberes jubilatorios superiores a la mínima y en la prestación por desempleo.

Anses Jubilados con haberes superiores al mínimo y titulares de Desempleo Plan 1 figuran entre los pagos del jueves 26. Brenda Rocha/Shutterstock Además, siguen vigentes las ayudas que no dependen de la terminación del DNI. Entre ellas están las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que continúan habilitadas para todas las terminaciones dentro del período de marzo y abril.