Tarjeta Alimentar en abril 2026: Anses confirmó si hay aumento y hay sorpresa

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) aclaró qué ocurrirá con los montos de la Tarjeta Alimentar en abril de 2026, en medio de la expectativa de los beneficiarios ante los incrementos previstos en otras prestaciones sociales. Hay una mala noticia para las personas que reciben esta ayuda.

Según se informó, no habrá aumento en la Tarjeta Alimentar durante abril, a diferencia de lo que sucede con la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y otras asignaciones, que sí se actualizan por movilidad.

El motivo principal es que este beneficio no está alcanzado por la fórmula de movilidad que ajusta mensualmente las prestaciones de Anses en base a la inflación.

De esta manera, los valores se mantienen sin modificaciones:

Estos montos se acreditan de forma automática junto con la AUH o la asignación correspondiente, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

El Gobierno anunció los aumentos en la AUH y la Tarjeta Alimentar correspondientes al mes de septiembre Foto: Télam La tarjeta alimentar la paga Anses.

En paralelo, Anses confirmó un aumento del 2,9% en abril para jubilaciones, pensiones y asignaciones como la AUH, en línea con el índice de inflación.

Con esta actualización, la AUH pasará a $136.666 por hijo, aunque el organismo deposita el 80% mensual y retiene el 20% restante hasta la presentación de la libreta.

Si bien la Tarjeta Alimentar no se incrementa, continúa siendo un refuerzo clave para los sectores más vulnerables. Al combinarse con la AUH actualizada, una familia puede superar los $160.000 mensuales en total, dependiendo de la cantidad de hijos.