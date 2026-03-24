Filas masivas e indignación en Chile por el aumento del combustible

Largas filas de vehículos y escenas de tensión marcaron el inicio de la jornada en distintas ciudades de Chile , donde cientos de conductores acudieron a las estaciones de servicio para cargar combustible antes de la entrada en vigor de un fuerte aumento en los precios.

La reacción fue inmediata tras el anuncio oficial : desde la noche anterior, automovilistas comenzaron a concentrarse en gasolineras, generando demoras y una imagen repetida en la región Metropolitana y otros puntos del país. La preocupación principal gira en torno al impacto directo que tendrá la suba en el costo de vida.

En medio de la espera, muchos usuarios expresaron su malestar. “Hay que llenarlo para dejar a los niños al colegio”, señaló Luis Oviedo, ingeniero constructor, quien además reclamó mayor apoyo estatal. “Ayudas para nosotros, la clase media, no hay. Es un error”, cuestionó según consignó EFE.

El aumento del combustible no solo provocó filas, sino también una fuerte sensación de incertidumbre entre los ciudadanos, especialmente aquellos que dependen del vehículo para sus actividades diarias. Muchos advirtieron que el gasto mensual en combustible podría volverse insostenible.

“Dos veces que llenemos el tanque al mes son cerca de 80.000 pesos”, explicó Oviedo, reflejando una preocupación extendida entre los sectores medios, que sienten que quedan fuera de las ayudas anunciadas por el gobierno.

combustible chile Extensas filas en estaciones de servicio reflejan el malestar ciudadano ante el aumento del combustible en Chile. EFE

El malestar se replica en distintos sectores, donde coinciden en que la medida tendrá un efecto en cadena sobre otros precios, afectando no solo la movilidad, sino también el consumo cotidiano.

Transportistas, entre la bronca y la preocupación

El sector del transporte también manifestó su rechazo ante el nuevo escenario. Taxistas y trabajadores independientes advirtieron que el incremento golpea directamente su fuente de ingresos y pone en riesgo la continuidad de sus actividades.

En ese sentido, el dirigente Manuel Bernales calificó la situación como “inviable” y denunció que “hay abuso”, al tiempo que reclamó medidas más profundas para aliviar la carga sobre quienes utilizan el combustible como herramienta de trabajo.

El pedido central del sector apunta a revisar el impuesto específico a los combustibles, al considerar que agrava el impacto en un contexto ya complejo.

Un clima social marcado por la incertidumbre

Las escenas en las estaciones de servicio reflejan un clima social tenso, donde la preocupación económica se traduce en enojo y desconfianza hacia las decisiones oficiales. La falta de respuestas que alcancen a todos los sectores alimenta la sensación de desigualdad.

Mientras tanto, el gobierno intenta contener la situación con medidas parciales, aunque por ahora no logra frenar el malestar. La evolución de los precios y su impacto en la vida cotidiana serán determinantes en los próximos días, en un escenario donde la incertidumbre domina la agenda pública.