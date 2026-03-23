Chile aplica un aumento histórico en combustibles por la guerra en Oriente Medio

El Gobierno de Chile aprobó este lunes un aumento histórico en los precios de los combustibles y anunció que limitará las ayudas estatales, en una decisión que tendrá impacto directo en el costo de vida. La medida responde a la escalada del petróleo en el mercado internacional, impulsada por la guerra en el golfo Pérsico, y marca una de las mayores subas registradas en el país.

Tras la resolución del Ministerio de Hacienda, encabezado por José Antonio Kast, el precio de la gasolina subirá cerca de un 32 %, mientras que el diésel lo hará en torno al 62 % a partir del próximo jueves. Se trata de la segunda mayor alza en la historia chilena reciente.

“Lo he dicho antes. Espero que el país nos comprenda, comprenda la situación que heredamos, una situación históricamente frágil”, justificó el ministro Jorge Quiroz, quien responsabilizó a la administración anterior por el contexto económico actual.

En declaraciones a CNN Chile , el funcionario remarcó que "tenemos una crisis histórica (...) Probablemente es un shock de los más grandes al mercado global del petróleo que hemos visto". Además, advirtió sobre el delicado estado de las finanzas públicas: "En una situación de estrechez económica también histórica, heredada de las administraciones pasadas, en particular la que recién pasó. Hoy día tenemos niveles de deuda. El Estado de Chile debe 40.000 millones de dólares más de lo que debía hace cuatro años“.

El encarecimiento del crudo en el contexto internacional se trasladará de forma directa a los consumidores, en un país altamente dependiente del transporte terrestre para su abastecimiento interno.

petroleo La medida responde al impacto global del petróleo por la guerra en Medio Oriente. Shutterstock

Ayudas focalizadas al transporte y medidas energéticas

En paralelo al aumento, el Gobierno anunció un paquete de medidas orientadas principalmente al sector del transporte, uno de los más influyentes de la economía chilena. Entre ellas, se incluye "una subvención de 100.000 pesos (unos 90 dólares) mensuales para taxis y taxis colectivos mientras dure la contingencia por hasta seis meses", además de "una nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial para la renovación de flota, promoviendo la electromovilidad".

También se dispuso "la suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas, aplicándoles el régimen de los transportistas", así como el congelamiento de "las tarifas del transporte público en la capital hasta el 31 de diciembre de 2026". A esto se suma que "se proveerá a las regiones de un monto igual de recursos para que estas adopten apoyos similares a la locomoción colectiva, que permitan congelar la tarifa hasta fin de año”.

En materia energética, el Ejecutivo informó que la parafina será el único combustible con alivio directo: su precio "bajará a niveles de febrero de 2026 y se mantendrá congelado durante el otoño y el invierno". Además, "se enviará un proyecto de ley de discusión inmediata al Congreso para reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo desde 5 millones de dólares actuales a 60 millones de dólares".

El Gobierno también aseguró que "trabajará junto a los gremios de transportistas para aplicar medidas de seguridad para el transporte de carga en ruta y sitios de descanso", ante posibles conflictos sociales.

Filas en estaciones y advertencias del sector camionero

Tras el anuncio, las estaciones de servicio de Santiago registraron largas filas en cuestión de minutos, en un intento de los conductores por anticiparse a los nuevos valores. La gasolina de 93 octanos aumentará 0,41 dólares por litro (370 pesos chilenos), mientras que el diésel subirá 0,64 dólares por litro (580 pesos chilenos).

Actualmente, el precio promedio de la gasolina de 93 octanos ronda los 1,29 dólares por litro (1.170 pesos chilenos), mientras que el diésel alcanza los 1,02 dólares por litro (932 pesos chilenos).

Desde el sector del transporte, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile, Sergio Pérez, advirtió: “Si el valor del litro de petróleo sube, los camioneros tenemos que tener tarifas proporcionales para poder seguir ejerciendo nuestras funciones que es transportar lo que Chile produce, importa y exporta”.

En esa línea, agregó: “Nosotros siempre hemos tenido tranquilidad y hemos manifestado con energía. Vamos a seguir manteniendo la tranquilidad, pero necesitamos que haya soluciones concretas para que no se vea afectado la actividad que es muy fundamental para el funcionamiento de la nación”.