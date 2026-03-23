El petróleo cae casi 10% luego de que Trump pospusiera el plazo del ultimátum que había dado a Irán

Los precios del petróleo se desploman casi 10% este lunes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunciara que hubo contactos con representantes del gobierno iraní, y por lo tanto pospusiera por cinco días el ataque prometido a las plantas energéticas, lo que leído por los mercados como una buena señal.

El petróleo Brent del Mar del Norte cotiza a 95,98 dólares el barril a las 17.13 hora argentina, una baja de 9,80% en el arranque de la semana, mientras que el crudo ligero del Golfo de México, el West Texas Intermediate (WTI) marca en las pizarras US$88,79, una baja de 9,61%.

En paralelo, las bolsas mundiales se recuperaron después de haber alcanzado los mínimos en cuatro meses, luego de los dichos del presidente Trump, de que ordenaría postergar el ataque a las plantas energéticas de irán , llevando algo de calma a los mercados petroleros.

Mientras se desinflaban los precios del petróleo el dólar se depreció frente a otras divisas y los costos de endeudamiento del gobierno también disminuyeron.

"El lunes, el mercado recibió algunas noticias potencialmente positivas procedentes de Oriente Medio. Sin embargo, para que se consolide cualquier repunte, probablemente se requerirán avances concretos en el ámbito geopolítico", declaró Chris Larkin, director gerente de operaciones e inversiones de E*TRADE, de Morgan Stanley.

Desmentida de Irán

Pese al entusiasmo generado por las palabras de Trump, fuentes iraníes contradijeron al mandatarios norteamericano. Fue la agencia de noticias iraní Tasnim, la que citando declaraciones de un funcionario iraní, dijo que estrecho de Ormuz, virtualmente cerrado por Irán no volvería a las condiciones previas a la guerra y que, por lo tanto, los mercados energéticos seguirían inestables.

En relación a las negociaciones entre EE.UU e Irán, que el propio Trump mencionó como origen del aplazamiento, dado que habrían sido "muy positivas", desde el régimen de Teherán desmintieron la especie argumentando que no se estaban llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos.

Bolsas del mundo

Aun en ese contexto, los principales índice bursátiles del mundo muestran a medio rueda del lunes números en verde, el índice industrial Dow Jones sube 1,38%, el S&P500 1,23%, en línea con el panel de acciones tecnológicas Nasdaq Composite que avanza 1,38%.

En sintonía, la Bolsa de México avanza 0,44%, el Bovespa de Sao Paulo se dispara 3,48%, y el índice Merval de la Bolsa porteña sube 1,90%.

Cruzando el Atlántico, el Euro Stoxx 50, referencia bursátil de la eurozona, avanza 1,42%, mientras el Dax de la Bolsa de Frankfurt sube 0,96%, el CAC 40 de París el 0,79%, en tanto que el FTSE MIB de la Bolsa de Milán sube 0,81%, y el IBEX 35 de la Bolsa de Madrid sube 1,04%. Entre las grandes bolsas europeas sólo el FTSE 100 de Londres, retrocede -0,24%.