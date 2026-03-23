Irán endurece su postura, contradice a Donald Trump y con amenazas de respuesta

El gobierno iraní reconoció contactos indirectos con Estados Unidos, aunque negó cualquier diálogo activo y ratificó sus condiciones para un eventual fin de la guerra.

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó este lunes que recibieron mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

“En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, a la agencia estatal IRNA.

El diplomático, sin embargo, rechazó que se haya producido cualquier negociación o diálogo con Estados Unidos durante los últimos 24 días de la guerra impuesta y subrayó que la postura de la República Islámica de Irán respecto al estrecho de Ormuz y a las condiciones para el fin del conflicto no han cambiado, en una aparente referencia a que continuará cerrado.

Bagaei afirmó que en las respuestas a Estados Unidos se “emitieron las advertencias necesarias sobre las graves consecuencias de cualquier agresión contra las infraestructuras vitales de Irán, y se subrayó que cualquier acción contra las infraestructuras energéticas iraníes será respondida con una reacción contundente, inmediata y efectiva por parte de las Fuerzas Armadas”.

Las declaraciones del portavoz de producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este lunes que inició negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ha ordenado posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a las negociaciones.