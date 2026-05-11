Trump asegura que el alto al fuego de EE.UU. con Irán está en "cuidados intensivos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el alto el fuego de un mes que acordó su país con Irán se encuentra "cuidados intensivos".

En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Trump dijo que aunque el alto el fuego sigue vigente, es "increíblemente débil".

Horas antes, Irán expuso sus exigencias para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y reabrir el estrecho de Ormuz. Trump rechazó la propuesta, calificándola de "totalmente inaceptable" y "basura".

Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, respondió diciendo que las propuestas de Teherán eran "responsables" y "generosas".

La propuesta de Teherán incluye el fin inmediato de la guerra en todos los frentes, que cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes y garantías de que no habrá más ataques contra Irán, según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

Según reportes, también incluye una demanda de indemnización por los daños de guerra y hace hincapié en la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Trump criticó la propuesta y escribió el domingo en Truth Social: "Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta: TOTALMENTE INACEPTABLE".

En respuesta a los comentarios de Trump, Baghaei afirmó que Irán actuaría "de cualquier forma necesaria para garantizar nuestros intereses".

"1% de posibilidades de sobrevivir"

En declaraciones realizadas este lunes en el Despacho Oval, Trump se refirió al alto el fuego entre ambos países, que se ha respetado en gran medida desde abril a pesar de los ocasionales intercambios de disparos.

"Diría que el alto el fuego está conectado a un respirador artificial... cuando el médico entra y dice: 'Señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1 % de posibilidades de sobrevivir'", dijo a la prensa.

Trump también dijo que los líderes iraníes eran "gente muy deshonesta", y añadió: "Miren, he tenido que tratar con ellos cuatro o cinco veces... cambian de opinión".

"Esa basura que nos enviaron... ni siquiera terminé de leerla", añadió.

Trump también acusó a Irán de incumplir un acuerdo que permitía a EE.UU. retirar sus reservas de uranio enriquecido. Insistió en que Irán "nunca tendrá un arma nuclear".

La agencia de noticias iraní Tasnim citó a una fuente cercana al equipo negociador que afirmó: "En la propuesta de Irán no hay nada que se refiera a aceptar la retirada de material nuclear enriquecido".

Reuters Cerca del 20% del petróleo y gas del mundo pasa por el estrecho de Ormuz desde el Golfo Pérsico.

El planteamiento de Israel

A principios de esta semana, Trump repitió que la guerra en Irán "terminará rápidamente".

Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que las reservas de uranio enriquecido de Irán deben ser "eliminadas" antes de que la guerra pueda considerarse terminada.

"Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas", declaró Netanyahu en una entrevista en el programa 60 Minutes de la CBS.

El medio estadounidense Axios informó de que el memorándum inicial de EE.UU., de una página y 14 puntos, incluye disposiciones como la suspensión del enriquecimiento nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones y el restablecimiento del libre tránsito por el estrecho de Ormuz.

Citó a dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes -todas anónimas- que habían sido informadas sobre estas cuestiones. Según estas fuentes, muchos de los términos establecidos en el memorándum dependerían de que se alcanzara un acuerdo definitivo.

Irán ha seguido bloqueando el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un aumento de los precios mundiales del petróleo. Normalmente, alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo pasa por el estrecho.

Por su parte, Estados Unidos ha estado imponiendo un bloqueo de los puertos iraníes para presionar a Teherán a que acepte sus condiciones, una medida que ha enfurecido a Irán.

BBC

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FUENTE: BBC