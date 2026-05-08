Un especialista en OVNIs explicó cómo son los extraterrestres y de qué están hechas sus naves

El gobierno de Estados Unidos divulgó documentos inéditos sobre OVNIs poco después de que la NASA mandara a la misión Artemis II a que dé la vuelta a la Luna. En medio del interés generado, en MDZ dialogamos con Dante Franch , un destacado ufólogo argentino para que nos hable no solo sobre extraterrestres sino también de otros fenómenos pocos conocidos.

Basándose en la ciencia y el conocimiento que hay en esta materia, el especialista explicó por qué "es imposible que estemos solos" en el universo .

- Bueno, sería algo así como el estudio del fenómeno OVNI , como lo llamamos dentro de lo que es en América- en otros países lo llaman ufología , por ejemplo-, y abarca todos los aspectos, desde los históricos, si es un fenómeno de vida extraterrestre que visita la Tierra, o la visita en los últimos cien años, o ha estado antes. Hoy pensar cien años en el universo es un chasquido, es prender y encender un fósforo, es nada. Entonces, cuando uno empieza a estudiar con profundidad la ovnilogía, la debe estudiar con todas las aristas posibles , que sería la parte histórica : si han estado; la parte presente : los avistamientos; la parte científica : lo que dicen los países más desarrollados sobre este tema... O sea, la ovnilogía es extremadamente abarcante .

- Bueno, el término OVNI tiene también una gran variable, porque un OVNI puede ser desde un pájaro visto, de pronto, a la distancia; puede ser un meteorito, un aerolito; puede ser una nube lenticular, pueden ser muchas cosas. Pero también pueden ser artefactos que se mueven por tecnologías que pueden ser terrestres o no terrestres. ¿Por qué? Hay objetos que vos podés ver a la distancia, que vos decís que ese es un Zeppelin. Cuando se vieron los zeppelines allá por los 1900, la gente no sabía qué era. Entonces, no lo llamaban con el término OVNI, pues es un término moderno, pero era como que veía algo y no sabía lo que era.

Pero cuando se refiere más que nada a la ovnilogía, al fenómeno en sí mismo, no toma a los objetos voladores identificados sino los no identificados, que serían de procedencias quizás también extraterrestres. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros objetos que fueron observados, documentados incluso por pilotos, fueron las llamadas Foo Fighters, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que eran como esferas de luz que se acercaban a los cazas a hélice, y no sabían de dónde provenían. Entonces, comienzan como una documentación histórica con esas llamadas Foo Fighters.

Después, bueno, la nube de Oxford, que también desciende en la Primera Guerra Mundial ante un regimiento en territorio turco. Era un regimiento inglés, de la élite inglesa, y van por un cañadón. Se viene una neblina primero, baja la nube y cuando la nube se levanta, el regimiento no estaba. Así que hay casos realmente increíbles.

Estas cosas, que a lo mejor la opinión pública no conoce mucho, están documentadas históricamente. Hay archivos, podemos decir, de los últimos 100 años, que están describiendo hechos realmente interesantísimos que no podemos decir que son de tecnología humana. Porque cuando estas naves de pronto van a velocidades que en un segundo te hacen de acá a la Luna, estamos hablando de que no es tecnología terrestre.

Ahora, con la Artemis II, sabemos que tardó tres días en llegar y dar una vuelta por detrás de la Luna y todo eso. Imaginate que estas naves (OVNI) pueden llegar en 2 o 3 segundos. O sea, estamos hablando de tecnologías que no son terrestres.

Qué pudieron haber visto los astronautas del Artemis II en el espacio

- Yo, por ejemplo, cuando veía esta misión de Artemis II, pensaba: ¿ellos habrán visto OVNIs desde allá, desde el espacio? Eso igual queda todo medio clasificado, estimo.

- Mirá, hay un protocolo dentro de lo que es el tema astronáutico. Yo lo sé porque, digamos, estoy bastante interiorizado en ciertas revelaciones que se están haciendo en el Congreso de Estados Unidos, en Washington, en congresos que se han hecho allí incluso por personal militar retirado, periodistas, investigadores, que hubo una etapa de una especie de cuasi adoctrinamiento a los pilotos de los vuelos orbitales con el concepto de que afuera no hay nada. ¿Por qué? Porque no querían generar el preconcepto de imaginar o ver algo que, en realidad, era identificable y directamente direccionarlo a este tema.

Pero ocurrió un hecho puntual de la astronauta Stefanyshyn-Piper en donde ella sale al espacio y aparece un platillo, y está filmando incluso la nave que se acerca. Ella entra en pánico. Quiere ingresar y no puede, porque de los nervios se ve que no ponía los elementos que tenía que poner para poder abrir la escotilla. No es como una puerta de una casa que vos decís "salgo, abrí, salí". Hay lugares de presurización donde primero se abre una escotilla, la otra está cerrada, puede entrar, se llena de aire, ahí se abre la otra. Bueno, entró en pánico.

Cuando descienden, hay una conferencia de prensa y están los videos- que cualquier persona lo puede buscar, lo puede googlear- donde ella está ante las cámaras de la CNN, de los periodistas... y cuando empieza a hablar de lo que vio, dice: "Eso no debería haber estado allí. Y sin embargo estaba. Y a pesar de nuestra preparación...", se desmaya. La agarran, la sientan, ahí hay un corte, a los dos o tres minutos se vuelve a levantar, empieza a hablar de vuelta, se vuelve a desmayar y termina la conferencia de prensa.

Desde ahí empezaron a cambiar el protocolo diciendo que había anomalías que no podían ser de pronto clasificadas, pero que estén atentos a eso, que lo filmen, que tomen todos los recaudos, etc. Pero en todos los vuelos, todos, desde la Perra Laika, allá por 1950, que es la primera que orbita, hasta la Artemis II, no hubo un solo hecho en donde por acercamiento, por lo que sea, de estas naves que no son terrestres, hubiera algún tipo de percance o algún tipo de problema que más este susto que hayan sufrido los astronautas.

Hay otros que han visto, son muchos. Edgar Mitchell habló entre el Club de las Américas en Washington DC, en los congresos que se han hecho. Gordon Cooper habló ante las Naciones Unidas. Hay una cantidad de astronautas que han hablado. Y hay un detalle interesante que yo lo tocaba en mi programa de radio acá en Buenos Aires, que es el cambio mental, psicológico, que tienen los astronautas cuando vuelven a la Tierra. Algunos se convirtieron en pastores evangélicos, otros hicieron antropología, otros han hecho epilología. Neil Armstrong fue a la Cueva de los Tayos en Ecuador, o sea... cosas extraordinarias, un cambio de conciencia les genera tremendo. Y, por otro lado, creo que de a poco, se está abriendo ese cerrojo en donde ellos no podían hablar de lo que veían.

Ahora ocurrió un caso raro con Artemis II, que con los días ya va a salir a la luz. No puede estar la nave 40 minutos detrás en la órbita- que fue una órbita bastante larga-, sin comunicación. Es menos. ¿Por qué 40? Todavía nadie dijo nada, yo tampoco me metí a investigar. Hay algunos estudiosos de Estados Unidos (ahora tengo invitación para un congreso el año que viene, allí) que sí y vamos a ver qué dicen, pero 40 minutos es mucho.

Supongamos: la Estación Orbital Internacional da la vuelta a la Tierra en 45 minutos. Entonces, ¿cómo estando del lado oculto de la Luna, que si está la Tierra, la Luna y la nave acá, evidentemente la Luna genera como una obstrucción a la señal? Las sondas chinas de repetición ubicadas en ambos extremos del lado oculto, donde el ocultamiento permite la intercomunicación, repiten a la Tierra cuando las cápsulas orbitales chinas giran por detrás y entran en contacto; así no están incomunicados. Estados Unidos todavía eso no lo tiene. Entonces vos fijate cómo todo puede ir saliendo a la luz de a poco.

Lo que hayan visto, yo no sé si lo van a decir por lo menos ahora, pero hay un detalle interesante: el presidente Trump, antes de dejar su anterior mandato, antes de que asumiera Joe Biden, dos meses antes envía como una especie de comunicado a los servicios de inteligencia, al FBI, a todas las agencias, de todo lo que toca los temas del fenómeno de la OVNI, todo lo que debían dar a conocer o abrir los expedientes o los archivos. Eso todavía se ha hecho a cuentagotas.

Qué puede haber detrás del anuncio de Donald Trump

- Bueno, Trump ahora acaba de prometer que lo va a divulgar, dijo "muy pronto" y le dio la orden a Defensa.

- Bueno, eso ya lo había hecho antes de irse. Después vino Biden y él lo que hizo ocho o nueve meses después de asumir es cambiar la nomenclatura de los objetos con un nombre rarísimo que ni vale la pena repetirlo porque ni siquiera en Estados Unidos se ha repetido ese nombre. O sea, los cambian a los términos un poco para complicar la cosa. Pero creo fervientemente que hay un sector que está queriendo dar este conocimiento a la opinión pública.

Las naves extraterrestres existen, no de ahora, de hace decenas de miles de años, y hay pinturas rupestres que lo muestran. El hombre antiguo, si ellos tenían lámpara a aceite, antorcha, luz solar, la luz de la luna, no podía describir el lugar donde se encuentra más que con los medios o las metodologías que tenía en ese tiempo.

Entonces me parece que sí, que está habiendo una divulgación, una apertura, y está ocurriendo algo que embarra la cancha: la desaparición o muerte, por accidente, de científicos que están estudiando la ingeniería inversa y el movimiento a través del gravitón, o sea, por el electromagnetismo.

- ¿Qué son esas dos cosas?

- En la ingeniería inversa, los científicos están estudiando naves caídas, como decir, un celular nuestro aparece en el siglo XIV y los ingenieros de ese siglo tratan de ver qué hay adentro y cómo funciona. No estamos tan alejados porque estas tecnologías, pasados los años, hay cosas que hoy estamos teniendo, por ejemplo, los LED, que es la luz fría. ¿De dónde sale eso? De la investigación de naves caídas con lo que se llama ingeniería inversa. O sea, del objeto se trata de estudiar qué es y cómo funciona.

Por el otro lado, otros científicos que han tenido muerte dudosa, eran estudiantes del gravitón, que sería aquello que sostiene todo cohesionado en movimiento, que es la gravedad. O sea, estas naves rompen barreras de la gravedad. De alguna manera lo hacen, tienen la tecnología.

A mí me ocurrió algo interesantísimo hace como 15 años atrás. Un periodista de Estados Unidos envía a todos los que tenemos programas de estas temáticas para una convergencia en la zona donde fue el accidente de Roswell, porque se estaba experimentando en lo que se llama Área 51, con naves que levantaban, se elevaban, pero ahí no más, con mucha inestabilidad. ¿Y qué pasaba? En todas las áreas cercanas de varios kilómetros, las personas tenían enfermedades terminales a edad media, o sea, muy jóvenes: cáncer, leucemia, todo producido posiblemente por estas radiaciones. Este periodista pidió si podíamos hacer algún tipo de convención o ir allá o pasarlo por los medios. Bueno, yo lo pasé. No viajé, pero lo pasé por los medios a que pude acá en Argentina.

De qué están hechos los OVNIs

Cómo son las naves extraterrestres

- Ahora que acaba de mencionar estas naves que rompen con la física, volviendo a lo de Artemis II, cuando veía, por ejemplo, la cápsula que para regresar hasta la Tierra tenía que atravesar la atmósfera a una temperatura de hasta 3.000°C, pensaba: ¿cómo hace una nave extraterrestre para venir? ¿Hasta qué capa de la atmósfera llega una nave extraterrestre? ¿De qué materiales tiene que estar hecho?

- Bueno, lo que se ha podido constatar es esto. Primero, la estructura del material se activa con una forma que es indestructible cuando la nave se activa en sí misma. Si no es un material de una ideación extremadamente pura con elementos constitutivos de la tabla de Mendeléiev- que sería la tabla de los elementos-, que no tiene nada raro que vos digas "esto viene de otro mundo", pero en la pureza extrema. Entonces, a través de esa energía gravitatoria, se ve que genera un efecto de gravedad y de energía que pueden traspasar, ni siquiera se calienta la nave. Como tampoco la nave puede estar de pronto en esta posición o girar así, y la gente está parada adentro como si nada, mientras que los astronautas están flotando y todo eso porque están fuera de la gravedad de la Tierra.

Si vos mirás el Apolo 11 y el Artemis II, que es un poco más grande, hay un astronauta más. Para mí, está bien, esto lo hace una empresa privada, están intentando ver los sistemas de propulsión... Me parece perfecto que se haga, pero hay más avance que este. Posiblemente esté todo todavía experimental, pero lo bueno para mí es que se trate de dar a conocer esto a la opinión pública, que no caiga como un balde de agua fría o que la gente crea que estos seres o estas naves nos vienen a invadir, a dominar, a comer, a producir algún tipo de mal, como las películas en donde parece que los seres vienen a hacer puré de los humanos para fertilizar la Tierra y eso no es así, eso es ciencia ficción.

Piensen en esto: en el cosmos cercano hay, en el sistema de asteroides, nada más, que está "acá nomás", hay materiales de lo que quieras: hay asteroides de diamantes, de oro, de plata, de agua, de carbono, de lo que vos quieras. De hecho las ondas que han podido aterrizar en alguno de ellos han detectado hasta aminoácidos. Entonces estos seres no necesitan venir a la Tierra a sacar ni qué, habiendo sistemas planetarios con lo que quieran. Con la tecnología que tenemos, están detectando planetas de agua. Entonces lo que sí ha ocurrido son casos en donde la gente se asusta y por eso también creo que estas inteligencias tienen una metodología calma, tranquila, gradual, paulatina, de ir acercándose y generando una especie de estado de conciencia. Acordate de Orson Welles, en la Guerra de los Mundos, por un programa radial la gente quería tirarse por los balcones, y ahora se avisa que hay naves y salen a la terraza a darles la bienvenida; o sea que está cambiando el mundo, gracias a Dios.

Cómo son los extraterrestres

Cómo son los extraterrestres

- ¿Y se sabe cómo son los extraterrestres?

- Bueno, dentro de las variables, por lo menos, que se han estudiado- ya sea antropológica y arqueológicamente, que sería lo que está grabado en las piedras, a lo que visualmente han descrito personas testigos o a lo que hemos podido fotografiar en experiencias de campo-, son antropomórficos, tienen cabeza, tronco y extremidades, con lo cual de ahí hay una tremenda variable. Pueden ser macrocéfalo, con ojo grande u ojo pequeño... Hay algunas tipologías pocas que son muy parecidos a nosotros, de hecho hasta se considera que existen observadores impersonales: serían aquellos que están en una ciudad, en un planeta en city, (no es que te van a venir a decir "soy extraterrestre" ni nada), tienen una actividad que saben y que hacen, no interfieren, no intervienen, no vienen a los medios a hablar, no escriben sobre esto, solo están entre nosotros. ¿Cómo pueden ser que puedan hablar nuestro idioma? Porque hay tipologías que todavía tienen un método por el cual a través del oxígeno que inhalamos y las cuerdas vocales emitimos un ruido que llamamos idioma, porque ese sonido que llamamos idioma tiene el mismo método de ejecución que un hombre en China, pero vos no entendés el mandarín y él no va a entender el castellano. Pero la energía que moviliza el pensamiento de ambos es la misma. Entonces hay tipologías de muy alta evolución que tienen la capacidad de interconectarse con el humano a través de esa energía primaria que es la que moviliza el pensamiento. El resto es el idioma o el sonido que emitimos para explicar algo.

- ¿Y qué probabilidades hay de que provengan de algún planeta en particular? ¿Se sabe?

- Dentro de lo que es histórico, por ejemplo, hay contacto con seres de la estrella Sirio, Sirio A, Sirio B. De hecho en las pirámides mismas una de las cámaras sale directo hacia Sirio. Hay otros casos que plantean otros sistemas como las pleyades, por ejemplo; incluso están los evangelios o la nebulosa de Orión que también figuran en los evangelios hablando de "los seres de". Entonces las escrituras mismas o los antiguos libros sagrados te lo describen.

Dentro de mi investigación puedo decir que las tipologías y las naves que se acercan están a un promedio de 5000 años luz cúbica alrededor de la estrella que llamamos Sol. En promedio, las tipologías son alrededor de 200 civilizaciones. Varían, pero la mayoría son antropomórficas. O sea, no hay una tipología que vos la describís como una cosa: pueden tener formas insectoides, pueden tener formas de pronto de otras variables o humano-humanoides, pero son definibles.

Los centros energéticos en Argentina

- Después lo más conocido que tenemos acá en Argentina es el Cerro Uritorco que es como un centro energético donde se suele ver actividad extraterrestre. Primero ¿cómo se llaman estos lugares? Y, segundo, ¿qué otros lugares importantes tenemos en Argentina?

- Generalmente se los llama "centros de poder" o "energéticos" porque ya los antiguos utilizaban esos lugares para centros de peregrinaje o concurrencia, o lo que sea. Uno de los conocidos, porque hay otros, es en la zona de Capilla del Monte, el Cerro Uritorco, lo que es la Quebrada de la Luna, el Cerro Pajarillo, y lo que sería la ciudad intraterrena de Erks, que está a 500 metros de profundidad y en la cual los Sanavirones, Comechingones e incluso algunas estribaciones de Los Pampas llegaron a esos lugares a la zona del Zapato y hacían anualmente ceremonias. El lugar se lo llamó también Casa de los Dioses o Valle de los Dioses, o Valle de Las Luces, después se le agregó Cósmicas, porque se veían pasar luces de noche y la gente no sabía que era. De hecho cuando yo llego por primera vez ahí allá, por 1984, cuando vos le preguntabas a los lugareños si habían visto un OVNI, te decían "¿Qué es eso?", y luego le decías algún objeto luminoso de día, la casa que vuela con puerta y ventana, el tren que vuela, lugares que se veía fuego y no había fuego, el televisor que vuela... Todas descripciones que te daban porque no sabían el término OVNI pero habían visto muchas veces ese objeto luminoso.

Después hay otras zonas como cerca de La Rioja, que es Talampaya, lo que es el Valle de la Luna; en Mendoza está lo que se llama la ciudad de Isidris, que estaría cerca de 2000 metros de profundidad, y son lugares que hay personas que han tenido proyecciones o traslados. Hay muchas zonas después en el norte, en lo que es Jujuy, en todo lo que es la Puna del lado de las cordilleras; y en la Patagonia, en lo que sería donde termina Tierra del Fuego, antes de la Antártida, ahí estaría lo que se llama Ciudad de los Césares. Eso es antiquísimo, ya milenariamente se hablaba de eso. Incluso hay crónicas alemanas que han ido o querido llegar hasta esa zona: hay un submarino que llega en 1945 y cuando vuelve para en Mar del Plata, y hay otro que lo bombardean en Bahía Blanca, que lo detecta la Marina Argentina y la orden que vino de Estados Unidos es bombardearlo.

Hay puntos o lugares energéticos muy especiales en todo el planeta; Argentina no está exento de eso. Yo he estado en otros lugares, por ejemplo, en el Lago Titicaca; en Paraguay, cerca de Asunción; he estado en la Laguna de Guatavita, en Colombia, que son lugares también ancestrales... Pensemos en esto: si una civilización extraterrestre quiere hacer una base en la Tierra y vienen de varios cientos de años, ¿dónde la van a hacer? ¿En la 9 de Julio y Santa Fe? No, entonces lo hacen intraterrenamente o debajo de los mares; por eso también hay muchos casos de avistamiento de los OSNI (Objetos Submarinos No Identificados) que se ven debajo del mar, que son luces que aparecen alargadas a veces, y a una velocidad tremenda a veces, a 80 kilómetros por hora, cuando un submarino de buena propulsión va a 25/30 km/h. Estos van a 80 y sin perturbar el mar, sin que los sonares detecten nada.

No estamos solos y hay inteligencia que está observando nuestra evolución hace miles de años.

Los misterios aún no resueltos sobre la vida extraterrestre

- ¿Cuáles son las incógnitas que la ufología todavía no pudo resolver?

- Una de las incógnitas quizás más determinantes es saber con exactitud por qué (los extraterrestres) no establecen un contacto más directo con el mundo o con las distintas iglesias. Sobre eso hay respuestas, pero yo quisiera escuchar los motivos que ellos plantean.

La otra la sabemos, que es que la humanidad de la Tierra siempre ha querido esta tecnología para la guerra. O sea, no quieren esta tecnología para hacer una humanidad mejor. Por ejemplo, la nave que cae en Roswell en 1947, a las primeras horas hay hasta una declaración filmada que salió por los medios de Estados Unidos del personal militar diciendo que había caído un plato volador y que había cuerpos de seres adentro muertos. A las 48 horas niegan todo, dicen que era un globo sonda, que los cuerpos eran muñecos... Bueno, de ahí en más empieza esa era de encubrimiento que es para tratar de utilizar esta tecnología quizás no para cosas demasiado santas.

Por qué no estamos solos en el universo

Por último, a un escéptico, ¿cómo le podría argumentar que existe la vida por fuera del planeta Tierra?

- A un escéptico vos le podés decir lo que quieras y no te va a creer. Entonces yo diría lo siguiente: que trate de mirar la majestuosidad del universo. Cuando nosotros sabemos que en nuestra galaxia, la Tierra es solo un grano de arena de todos los mares del planeta, sería un poquito utópico pensar que estamos solos.

Por otro lado, si nos alejamos de la Tierra y analizamos el espacio que ocupamos como seres vivos cada uno de nosotros y vemos esa otra magnitud, es imposible, según el cálculo de Drake astrofísico, que estemos solos. Drake dice que debe haber alrededor de 500 millones de civilizaciones inteligentes solo en nuestra galaxia, es un cálculo matemático. Entonces le diría al escéptico que trate de mirar un poco más hacia arriba y con el corazón, porque por ahí los ojos no pueden ver lo que el corazón sí siente.

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