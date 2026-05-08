El Caso Vidal: el fenómeno OVNI que desconcertó a todo el país

El llamado “ Caso Vidal ” es una de las historias más extrañas de la Argentina contemporánea. En plena dictadura de Juan Carlos Onganía, un matrimonio que viajaba por la Ruta 2 desapareció durante dos días y, según los relatos difundidos en la época, reapareció inexplicablemente en México. Décadas después, el episodio continúa dividido entre la leyenda urbana, la hipótesis de los OVNI's y la sospecha de una operación publicitaria.

La historia comenzó en 1968, cuando el matrimonio Vidal emprendió un viaje nocturno desde Chascomús hacia Maipú, a unos 156 kilómetros de distancia. El trayecto debía durar poco más de dos horas. Los Vidal viajaban junto a otra familia, los Rapallini, que realizaban el mismo recorrido por la Ruta 2. Sin embargo, el Peugeot 403 en el que se trasladaban desapareció en medio del camino y nunca llegó a destino.

Durante dos días no hubo noticias sobre ellos. La preocupación creció rápidamente en Maipú y en los pueblos cercanos, donde el caso comenzó a tomar una dimensión inesperada. Según el relato que luego difundieron los Rapallini, el señor Vidal se comunicó telefónicamente y explicó que una densa niebla blanca envolvió el vehículo mientras circulaban por la ruta.

El hombre habría relatado que redujo la velocidad para evitar un accidente y que luego no recordó nada más. Cuando despertaron, ya era de día y se encontraban en una ruta rural de México, a más de 7.000 kilómetros de distancia de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con esos relatos, el matrimonio regresó a la Argentina en avión. Los Rapallini los esperaron en el aeropuerto de Ezeiza, donde la señora Vidal habría descendido en estado de shock y debió ser internada inmediatamente debido a una crisis nerviosa.

Después de aquel episodio, la familia desapareció de la vida pública. Nunca brindó entrevistas ni realizó declaraciones extensas sobre lo ocurrido. Con el tiempo, incluso surgieron dudas sobre la verdadera identidad de los protagonistas de la historia.

El diario La Razón sostuvo años más tarde que logró contactar nuevamente a los Rapallini. Según esa reconstrucción, el señor Vidal aseguró que el automóvil fue enviado a laboratorios de los Estados Unidos para ser investigado y que, posteriormente, les entregaron otro vehículo como compensación.

La versión vinculada al Gobierno de Onganía

En ese contexto apareció la figura del general Eduardo Argentino Señorans, entonces vinculado al Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino. El militar fue mencionado por el investigador y ufólogo Fabio Zerpa, quien sostuvo que Señorans le confirmó que el caso había sido real.

Según Zerpa, el apellido “Vidal” no correspondía a la verdadera identidad del matrimonio, sino que habría sido un nombre utilizado para protegerlos de la exposición mediática. Sin embargo, nunca existió confirmación oficial sobre esa versión.

La representación diplomática argentina en México tampoco reconoció públicamente la presencia del matrimonio en aquel país. El Gobierno evitó validar las versiones periodísticas y el episodio quedó atrapado entre rumores, especulaciones y desmentidas parciales.

La teoría de la película “Che Ovni”

El 7 de agosto de 1968 se estrenó la película Che Ovni, dirigida por Aníbal Uset. El argumento presentaba similitudes llamativas con el supuesto episodio ocurrido en la Ruta 2. En el filme, un cantante de tango conducía su Peugeot 404 cuando era abducido y aparecía manejando por las calles de Madrid.

La coincidencia temporal despertó sospechas en varias redacciones periodísticas. Décadas más tarde, el propio Uset declaró que la película era simplemente una fantasía y negó haber creado deliberadamente una campaña basada en la desaparición del matrimonio.

El periodista e investigador Alejandro Agostinelli, especializado en historias misteriosas argentinas, retomó el caso y llegó a una conclusión contundente: “La primera vez desaparecieron de Chascomús; la segunda, de la realidad”.

Hasta hoy, el Caso Vidal permanece sin una explicación definitiva. No existen documentos oficiales concluyentes, registros públicos verificables ni testimonios posteriores de los protagonistas. A pesar de ello, la historia sigue ocupando un lugar singular dentro de los grandes misterios argentinos y continúa alimentando teorías sobre fenómenos paranormales, montajes mediáticos y relatos imposibles.