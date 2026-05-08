Desapareció un joven de 30 años que padece esquizofrenia y comenzó una intensa búsqueda

Un joven de 30 años con esquizofrenia paranoide se encuentra desaparecido en Córdoba. La Justicia solicita ayuda para encontrarlo.

Un joven de 30 años que padece esquizofrenia paranoide desapareció en la ciudad de Córdoba. La Justicia solicitó colaboración para dar con su paradero. Se trata de Facundo Catriel Miño, quien vestía una remera verde militar con un estampado blanco, un pantalón jogging gris y ojotas marca “Crocs” negras, al momento de ser visto por última vez.

El muchacho mide 1,70 metros de estatura, es de tez blanca, pelo castaño claro, ojos celestes y presenta una cicatriz en el pómulo izquierdo, según indicó el Ministerio Público Fiscal local.

Buscan en Córdoba a un joven que padece esquizofrenia En este sentido, la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 1° pidió a los habitantes que aporten datos certeros sobre la situación de Catriel Miño, quien es paciente psiquiátrico.