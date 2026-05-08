Cuánto más pagarán los mendocinos con este nuevo aumento de la luz

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) confirmó una suba promedio del 12% en las tarifas de toda la provincia, una actualización que empezó a aplicarse desde el 1 de mayo y que impactará de manera diferente según el tipo de usuario y el nivel de consumo . El dato fue confirmado por el presidente del organismo, Cristian Azar, durante una entrevista con MDZ Radio . Allí explicó que el incremento surge de la combinación entre los costos nacionales de generación y transporte de energía, junto con el Valor Agregado de Distribución que regula la provincia.

Según detalló Azar, el aumento promedio para los usuarios residenciales, que representan cerca del 85% de los clientes eléctricos de Mendoza, será del 8% en las facturas. Sin embargo, el porcentaje final puede variar dependiendo de cada categoría y del perfil de consumo de cada hogar.

Desde el organismo explicaron que una parte importante de la tarifa eléctrica depende de decisiones nacionales. La Secretaría de Energía de la Nación publicó una resolución con los nuevos precios estacionales de invierno, que incluyen costos de energía, potencia y transporte.

A eso se suma el componente provincial vinculado a la distribución eléctrica, que es calculado por el EPRE . La combinación de ambos factores terminó generando el incremento que comenzó a regir desde mayo y que ya se verá reflejado en las próximas boletas.

Además, desde el ente regulador aclararon que algunos usuarios encontrarán dos cuadros tarifarios diferentes dentro de una misma factura. Esto ocurre porque parte del consumo puede haber sido registrado antes del cambio tarifario y otra parte después de la actualización. Todo depende de la fecha en la que cada distribuidora realizó la lectura del medidor.

Cuánto más pagarán los mendocinos

transformadores electricidad alta tension (2).JPG Desde el EPRE detallaron que el incremento combina costos nacionales de energía y ajustes provinciales de distribución. ALF PONCE / MDZ

El promedio de consumo residencial en Mendoza ronda los 450 kilowatts bimestrales. Sobre esa base, desde el EPRE calcularon distintos escenarios para estimar el impacto económico que tendrá el aumento en los hogares mendocinos.

En el caso de quienes tienen subsidios energéticos, el incremento rondará entre los 3 mil y los 9.600 pesos. Según el ejemplo brindado por Azar, un usuario que actualmente paga cerca de 125 mil pesos pasará a abonar aproximadamente 130 mil pesos.

Para los usuarios que no cuentan con ayuda estatal, el impacto será mayor. En esos casos, las boletas podrían aumentar entre 3.350 y 13 mil pesos, pasando de valores cercanos a 158 mil pesos hasta unos 170 mil pesos aproximadamente.

Qué subsidios siguen vigentes

Desde el EPRE remarcaron que los subsidios provinciales continúan sin cambios y actualmente alcanzan al 21% de la población mendocina. En total, son cerca de 120 mil usuarios los que reciben algún tipo de beneficio en la tarifa eléctrica.

Entre los grupos alcanzados se encuentran jubilados, pensionados, usuarios de tarifa social y personas electrodependientes. También continúan los subsidios destinados a zonas rurales, alta montaña y regiones aisladas de Mendoza. En esos casos, la aplicación es automática y los usuarios no deben realizar ningún trámite adicional.

Por otro lado, siguen vigentes los subsidios nacionales energéticos, conocidos anteriormente como RASE. Para acceder, cada usuario debe completar la solicitud correspondiente a través de la página web del EPRE. El principal requisito es no superar ingresos equivalentes a tres canastas básicas, actualmente calculadas en más de 4,3 millones de pesos.

Las recomendaciones para bajar el consumo

Durante la entrevista, Cristian Azar también compartió algunas sugerencias para reducir el gasto eléctrico durante el invierno. Una de las principales recomendaciones apunta al uso de los aires acondicionados para calefacción, aconsejando mantenerlos configurados en 22 grados para evitar consumos excesivos.

Además, pidió evitar dejar enchufados cargadores y aparatos electrónicos que no estén en uso. También recomendó proteger los calefones eléctricos instalados en exteriores para mejorar su eficiencia y evitar un mayor consumo energético.

Finalmente, el titular del EPRE recordó que continúa vigente el programa provincial para fomentar la instalación de paneles solares en viviendas. El plan permite acceder a reintegros de hasta el 40% de la inversión y apunta a reducir el consumo eléctrico residencial mediante generación propia de energía.