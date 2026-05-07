Cuánto cobra un cajero de Coto en mayo de 2026 tras el último aumento salarial

Los trabajadores de supermercados alcanzados por el convenio de comercio recibieron nuevas actualizaciones salariales durante el segundo trimestre de 2026. En ese contexto, los cajeros de Coto perciben en mayo ingresos que superan el millón de pesos mensuales, impulsados por aumentos paritarios y sumas adicionales acordadas para el sector.

Los cajeros de los supermercados Coto perciben un aumento en su sueldo de mayo.

El intento de robo se registró en una de las sucursales de los supermercados Coto

El salario básico para un cajero de Coto ronda actualmente los $1.232.079. Sin embargo, el ingreso total puede superar los $1,3 millones mensuales según la carga horaria, la antigüedad y otros adicionales incluidos en la liquidación.

El esquema salarial combina conceptos remunerativos integrados al básico con pagos extraordinarios que se abonan por fuera del salario tradicional.

Entre abril y junio, además, los empleados reciben un refuerzo mensual de $120.000 no remunerativos, acordado en la última negociación paritaria del sector mercantil.

Cómo fueron los aumentos para empleados de comercio

El acuerdo salarial vigente estableció una suba total del 5% para el trimestre, distribuida en tres etapas:

2% en abril

1,5% en mayo

1,5% en junio

Los incrementos se calculan sobre las escalas salariales vigentes a marzo y contemplan distintos conceptos incorporados progresivamente al sueldo.

Qué pasará con los $120.000 extra

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que el refuerzo mensual de $120.000 dejará de pagarse como suma no remunerativa a partir de julio de 2026.

Desde ese momento, el monto comenzará a incorporarse al salario básico, por lo que impactará en adicionales como:

Antigüedad

Presentismo

Aguinaldo

Horas extras

Cuándo habrá una nueva revisión salarial

El acuerdo paritario también contempla una instancia de revisión en junio, cuando sindicatos y empresas volverán a analizar la evolución de la inflación y la necesidad de aplicar nuevas correcciones salariales.

De esta manera, el sector de comercio mantiene un esquema de actualizaciones periódicas para intentar sostener el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.