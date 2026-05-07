Cuánto cobra un cajero de Coto en mayo de 2026 tras el último aumento salarial
Los cajeros de Coto recibieron nuevos aumentos salariales y sumas extra. En mayo de 2026, el ingreso puede superar los $1,3 millones.
Los trabajadores de supermercados alcanzados por el convenio de comercio recibieron nuevas actualizaciones salariales durante el segundo trimestre de 2026. En ese contexto, los cajeros de Coto perciben en mayo ingresos que superan el millón de pesos mensuales, impulsados por aumentos paritarios y sumas adicionales acordadas para el sector.
Cuál es el sueldo de un cajero de Coto en mayo de 2026
El salario básico para un cajero de Coto ronda actualmente los $1.232.079. Sin embargo, el ingreso total puede superar los $1,3 millones mensuales según la carga horaria, la antigüedad y otros adicionales incluidos en la liquidación.
El esquema salarial combina conceptos remunerativos integrados al básico con pagos extraordinarios que se abonan por fuera del salario tradicional.
Entre abril y junio, además, los empleados reciben un refuerzo mensual de $120.000 no remunerativos, acordado en la última negociación paritaria del sector mercantil.
Cómo fueron los aumentos para empleados de comercio
El acuerdo salarial vigente estableció una suba total del 5% para el trimestre, distribuida en tres etapas:
- 2% en abril
- 1,5% en mayo
- 1,5% en junio
Los incrementos se calculan sobre las escalas salariales vigentes a marzo y contemplan distintos conceptos incorporados progresivamente al sueldo.
Qué pasará con los $120.000 extra
Uno de los puntos centrales del acuerdo es que el refuerzo mensual de $120.000 dejará de pagarse como suma no remunerativa a partir de julio de 2026.
Desde ese momento, el monto comenzará a incorporarse al salario básico, por lo que impactará en adicionales como:
- Antigüedad
- Presentismo
- Aguinaldo
- Horas extras
Cuándo habrá una nueva revisión salarial
El acuerdo paritario también contempla una instancia de revisión en junio, cuando sindicatos y empresas volverán a analizar la evolución de la inflación y la necesidad de aplicar nuevas correcciones salariales.
De esta manera, el sector de comercio mantiene un esquema de actualizaciones periódicas para intentar sostener el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.