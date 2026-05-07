Monotributo: cómo evitar multas, deudas y la baja por falta de pago

La falta de pago del monotributo se convirtió en una de las consultas más frecuentes en estudios contables de todo el país. En muchos casos, lejos de tratarse de imposibilidad económica, responde a olvidos o a información errónea que circula entre contribuyentes.

“Muchos creen que si no pagan no pasa nada, y eso es totalmente falso”, explicó la contadora Gabriela Márquez, quien advirtió sobre el crecimiento de multas y bajas de oficio y fiscalizaciones por parte del organismo recaudador.

La especialista hizo hincapié en la necesidad de incorporar el concepto de conducta fiscal, entendido como el cumplimiento regular de las obligaciones tributarias.

“Lo más importante es educar al contribuyente para que tenga conducta fiscal”, señaló, y remarcó que esto permite evitar situaciones complejas a futuro.

En un contexto económico adverso, donde las ventas cayeron en la mayoría de los rubros, muchos monotributistas optan por postergar pagos. Sin embargo, esto puede derivar en consecuencias graves.

“Cuando ARCA realiza la baja de oficio, si no se cancela la totalidad de la deuda no se puede volver a dar de alta”, advirtió Márquez.

Pagar en término, clave en el monotributo

Uno de los puntos centrales para evitar inconvenientes es respetar estrictamente los vencimientos mensuales. “La clave es pagar en tiempo y forma, porque cualquier descuido puede generar recargos o la pérdida de beneficios”, explicó la contadora.

Además, alertó sobre errores frecuentes en los sistemas de pago: “Si el débito automático no tiene fondos suficientes o hay una diferencia mínima, el pago puede caerse y generar una deuda sin que el contribuyente lo note”.

Otro aspecto que genera conflictos es la relación entre ingresos declarados y gastos. “Las compras y los gastos tienen que ser coherentes con lo que se factura”, indicó Márquez, al tiempo que recomendó consultar antes de realizar operaciones que puedan desajustar la categoría dentro del régimen.

Consecuencias de la falta de pago

El incumplimiento prolongado puede generar deudas millonarias y la imposibilidad de continuar con la actividad formal.

“Hay casos donde las deudas alcanzan cifras muy altas y el contribuyente ya no puede facturar. Es una situación muy difícil de revertir”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en considerar el monotributo como parte de la estructura de costos: “La cuota es parte del trabajo y estar al día te da tranquilidad a futuro”.

Más allá de lo impositivo, la especialista subrayó el impacto del monotributo en la seguridad social. “El pago no es solo una carga, es una inversión en la jubilación y en la cobertura de salud”, concluyó.

En un escenario de incertidumbre económica, la educación fiscal aparece como una herramienta clave para evitar errores comunes y sostener la actividad dentro de la formalidad.