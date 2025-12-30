ARCA: cómo se puede tramitar la baja del monotributo paso a paso

ARCA detalló cómo se puede hacer el paso a paso para concretar el trámite para darse de baja en el monotributo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó un instructivo para que los monotributistas sepan cómo solicitar la baja del régimen de monotributo de forma fácil y completamente online, sin costo alguno. Este procedimiento es necesario para quienes ya no ejercen una actividad independiente, cambiaron su situación laboral o cerraron su comercio.

El monotributo es un régimen simplificado que integra el pago de impuestos como el IVA y el de Ganancias, junto con los aportes previsionales y de obra social. Por eso, cuando el contribuyente deja de cumplir los requisitos para permanecer en el régimen, debe formalizar su baja ante ARCA, algo que puede hacer en cualquier momento del año.

Según indicó la agencia, la baja se hace efectiva a partir del mes siguiente al inicio del trámite, y se recomienda pagar el mes en curso antes de comenzar el proceso para evitar la acumulación de deudas.

Cómo realizar el trámite paso a paso en ARCA ARCA explicó los pasos que los contribuyentes deben seguir para darse de baja del monotributo:

Acceder al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.

Seleccionar el servicio de Monotributo dentro del menú de servicios habilitados.

Elegir la opción “Modificación y baja”.

Hacer clic en “Darse de baja del Monotributo” y luego en “Dar de baja”.

Indicar el período de la baja (mes y año) y seleccionar el motivo correspondiente.

Confirmar la operación en el Registro Único Tributario. Una vez completado, el sistema genera una constancia de baja, que el contribuyente debe guardar como comprobante.