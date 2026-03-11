ARCA permite obtener el domicilio fiscal por internet sin presentar más pruebas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) simplificó el trámite para declarar el domicilio fiscal de los contribuyentes, que ahora podrá realizarse de forma completamente digital y, en determinados casos, sin necesidad de presentar documentación adicional para acreditarlo. Los detalles de la simplificación.

La medida forma parte del proceso de modernización de los registros tributarios que impulsa el organismo y busca reducir la carga administrativa para personas y empresas al momento de registrar o modificar sus datos fiscales.

Con el nuevo esquema, los contribuyentes pueden declarar o modificar su domicilio fiscal ingresando con Clave Fiscal al sistema registral de ARCA y realizando el trámite directamente desde Internet.

El procedimiento se realiza dentro del Registro Único Tributario , donde el sistema muestra los domicilios previamente verificados por el organismo o por bases de datos externas. Si el contribuyente selecciona uno de esos domicilios validados, el sistema lo confirma automáticamente al finalizar el trámite, sin requerir documentación adicional.

En caso de que el domicilio no figure en esas bases, el usuario deberá cargar los datos correspondientes y adjuntar documentación digital que lo respalde, mientras el sistema lo registra inicialmente como “declarado por Internet”.

La iniciativa se enmarca en una política de digitalización de trámites del organismo recaudador. A través de su portal, los contribuyentes ya pueden realizar numerosas gestiones en línea, como inscribirse en impuestos, actualizar datos registrales o emitir facturas electrónicas.

Además, el sistema se complementa con el domicilio fiscal electrónico, que funciona como una casilla de mensajería oficial entre el organismo y cada contribuyente para enviar notificaciones, intimaciones y comunicaciones administrativas con validez legal.

La nueva modalidad forma parte de un régimen que busca integrar y simplificar la información registral de los contribuyentes dentro de un sistema digital único. Entre sus objetivos se encuentran mejorar la seguridad jurídica, agilizar las actualizaciones de datos y facilitar la interacción entre el fisco y los usuarios.

De esta manera, ARCA avanza hacia un esquema cada vez más digitalizado, donde la mayoría de los trámites fiscales pueden realizarse de manera remota, sin necesidad de concurrir a una dependencia del organismo.