Cómo reclamar en ARCA por la recategorización de oficio del monotributo

Los monotributistas que no están de acuerdo con la recategorización de oficio de ARCA tienen una vía rápida para reclamar.

ARCA habilitó una herramienta en su portal para que los monotributistas presenten su disconformidad con la recategorización de oficio. Foto: Archivo

La recategorización de oficio que ARCA aplicó en febrero generó algunos reclamos de monotributistas que consideran que el ajuste no refleja su facturación real. Para descomprimir la situación, el organismo habilitó un botón específico dentro de su portal que permite presentar la disconformidad de forma simple, sin necesidad de iniciar una apelación formal.

Qué es el botón de disconformidad ARCA incorporó una herramienta dentro de su plataforma digital que funciona como instancia previa al recurso formal que habitualmente se realiza mediante el servicio de Presentaciones Digitales. Es decir, antes de iniciar un reclamo administrativo completo, el contribuyente puede presentar su disconformidad de forma rápida y directa desde el portal del organismo.

La opción aparece automáticamente cuando el sistema detecta que el contribuyente fue recategorizado de oficio en base a información proveniente de plataformas digitales, entre ellas billeteras virtuales como Mercado Pago. Según explicó el propio organismo, la herramienta busca agilizar la revisión de casos y reducir la cantidad de reclamos formales vinculados al monotributo.

afip monotributo clave fiscal web (3).JPG El botón de disconformidad de ARCA funciona como instancia previa al reclamo formal por la recategorización del monotributo. Foto: Archivo Quiénes pueden usarlo y quiénes no El botón de disconformidad solo está disponible para los contribuyentes que todavía no iniciaron el procedimiento formal de Presentaciones Digitales. Si ya se inició ese recurso, la vía del botón queda inhabilitada y el reclamo debe continuar por el canal formal. Además, hay plazo hasta el 16 de marzo próximo.