Alertan por un mail falso de ARCA para renovar la clave fiscal

En los últimos días comenzó a circular un correo electrónico fraudulento que simula provenir de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) y que solicita a los contribuyentes renovar su clave fiscal . Sin embargo, especialistas y el propio organismo advirtieron que se trata de una estafa digital conocida como phishing, cuyo objetivo es robar información personal y financiera.

El mensaje engañoso llega con el asunto relacionado con la “renovación de clave fiscal” y solicita a los usuarios que envíen datos sensibles para validar su identidad, como una foto del DNI (frente y dorso) y un video selfie. Según el texto del correo, este procedimiento sería necesario para garantizar la continuidad de las operaciones del contribuyente.

Sin embargo, esta solicitud es falsa. Desde ARCA aclararon que el organismo no pide datos personales , pagos ni documentación por correo electrónico, ni a través de redes sociales, WhatsApp o llamadas telefónicas.

Las comunicaciones oficiales con los contribuyentes se realizan únicamente a través del Domicilio Fiscal Electrónico, al que se accede con CUIT o CUIL y clave fiscal en el sitio oficial.

Este tipo de fraude forma parte de una técnica conocida como phishing, que consiste en suplantar la identidad de organismos o empresas para engañar a las personas y obtener sus datos personales o bancarios. Si la víctima responde el correo o ingresa a los enlaces incluidos, los estafadores pueden utilizar esa información para realizar compras, vaciar cuentas o cometer fraudes de identidad.

Entre las señales que permiten identificar el engaño se encuentran direcciones de correo sospechosas, solicitudes urgentes de información personal y enlaces externos que no corresponden a los dominios oficiales del Estado. En muchos casos, además, estos mensajes llegan a la carpeta de spam del correo electrónico.

Ante este tipo de situaciones, especialistas recomiendan no responder el mensaje, no descargar archivos adjuntos ni hacer clic en los enlaces. También aconsejan eliminar el correo y denunciarlo como phishing para evitar que más personas sean víctimas de la estafa.

La advertencia busca prevenir a los contribuyentes frente a una modalidad de fraude que reaparece periódicamente y que utiliza el nombre de organismos públicos para generar confianza y obtener información sensible.