Viaja a mitad de precio: Banco Nación ofrece un imperdible descuento para colectivos y subte

Durante las primeras semanas de marzo, quienes utilizan el transporte público pueden acceder a un beneficio pensado para aliviar el presupuesto diario. El Banco Nación puso en marcha una promoción que devuelve la mitad del dinero gastado en viajes realizados en colectivos de cualquier punto del país y también en la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta está vigente entre el 1 y el 15 de marzo de 2026 y apunta a quienes utilizan la billetera digital BNA+. A través de esta aplicación, los usuarios pueden pagar el boleto escaneando un código QR en los dispositivos habilitados del sistema SUBE .

Cada vez que se realiza un pago bajo esta modalidad, el banco reconoce el 50% del valor del viaje y lo reintegra posteriormente en la cuenta asociada a la app. De esta manera, el pasajero termina pagando solo la mitad del costo real del traslado.

Para aprovechar la promoción es necesario utilizar la aplicación BNA+ y abonar el pasaje directamente desde el saldo disponible en la cuenta vinculada. El pago debe realizarse mediante el código QR desde el celular en los validadores habilitados dentro del transporte.

En el caso de los colectivos, el sistema funciona en las unidades que ya cuentan con tecnología compatible con pagos digitales. Para quienes viajan en subte, el beneficio se aplica en los molinetes preparados para operar con QR.

Transporte_Semana banco nación

El dinero correspondiente al reintegro no aparece en el momento del pago. Según las condiciones informadas por la entidad financiera, la devolución puede verse reflejada hasta 30 días después del viaje en la cuenta monetaria asociada a la aplicación.

La promoción establece además un límite máximo de devolución por usuario. Cada cliente puede recibir hasta $8.000 durante todo el período en que la campaña se encuentra activa.

Alcance nacional del descuento

Una de las particularidades de esta iniciativa es que no se limita a una sola ciudad. El beneficio incluye los colectivos que circulan en diferentes provincias del país, siempre que el pago se realice mediante los dispositivos habilitados para QR del sistema SUBE.

Esto amplía considerablemente el alcance de la promoción, ya que permite que usuarios de múltiples regiones puedan acceder al reintegro del 50% en sus viajes cotidianos.

En el caso del subte, la promoción se encuentra disponible en la red que opera en la Ciudad de Buenos Aires, donde los molinetes compatibles permiten completar el pago desde la aplicación del banco.

La iniciativa forma parte de una estrategia para impulsar los pagos digitales en el transporte público, una modalidad que comienza a expandirse en distintos sistemas de movilidad urbana.

Un beneficio pensado para los viajes de todos los días

Para quienes dependen del transporte público para trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas, el gasto en movilidad suele representar una parte importante del presupuesto mensual. En ese escenario, recuperar la mitad del valor de cada viaje puede generar un ahorro considerable.

La promoción lanzada por el Banco Nación apunta precisamente a ese objetivo: ofrecer un incentivo que combine tecnología y ahorro en un servicio utilizado por millones de personas.

Durante los primeros quince días de marzo, los usuarios que paguen sus viajes mediante la app BNA+ podrán aprovechar esta oportunidad y recibir una devolución que, sumada a lo largo de varios trayectos, puede representar un alivio concreto para el bolsillo.