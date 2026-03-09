Presenta:

ARCA actualizó el monotributo en marzo: las nuevas cuotas y el día que vence el pago

ARCA fijó las nuevas cuotas del monotributo y el vencimiento para marzo es el 20 para todos los CUIT. La tabla completa con los valores actualizados.

MDZ Dinero

Los monotributistas deben abonar la cuota actualizada por ARCA antes del 20 de marzo sin distinción de CUIT. Foto: Archivo

ARCA actualizó los valores del monotributo para marzo de 2026 y los contribuyentes ya tienen fecha límite para abonar: el vencimiento es el 20 de marzo para todos los CUIT sin distinción de terminación. Con la actualización también se modificaron los topes de facturación anual de cada categoría y las cuotas mensuales que debe pagar cada monotributista según su actividad.

Cuándo vence el monotributo en marzo

En marzo 2026 el plazo es único: 20 de marzo de 2026 para todos los contribuyentes. Además, hay nuevos topes de facturación anual desde febrero:

  • Categoría A: $10.277.988,13
  • Categoría B: $15.058.447,71
  • Categoría C: $21.113.696,52
  • Categoría D: $26.212.853,42
  • Categoría E: $30.833.964,37
  • Categoría F: $38.642.048,36
  • Categoría G: $46.211.109,37
  • Categoría H: $70.113.407,33
  • Categoría I: $78.479.211,62
  • Categoría J: $89.872.640,30
  • Categoría K: $108.357.084,05

Cuánto hay que pagar por categoría en marzo

Las cuotas mensuales varían según la categoría y el tipo de actividad. Los contribuyentes que prestan servicios pagan más que quienes venden bienes muebles a partir de la categoría C. Los valores vigentes desde marzo de 2026 son los siguientes:

  • Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)
  • Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $61.824,18 (bienes)
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $81.070,26 (bienes)
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $97.291,54 (bienes)
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $118.920,05 (bienes)
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $238.038,48 (bienes)
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $355.672,64 (bienes)
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $434.895,92 (bienes)
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $525.732,01 (bienes)
Hoy vence el plazo para hacer el trámite de recategorización del Monotributo, pero es importante saber que la ARCA puede recategorizar de oficio. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
Las nuevas cuotas del monotributo varían según categoría y tipo de actividad a partir de marzo 2026.Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cómo y dónde pagar

El pago puede realizarse a través del sitio oficial de ARCA ingresando con CUIL y Clave Fiscal, desde el homebanking o en cualquier banco habilitado. Para evitar recargos por mora conviene no dejar el trámite para último momento, especialmente considerando que el 20 de marzo es un jueves hábil.

Archivado en

