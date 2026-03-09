ARCA actualizó el monotributo en marzo: las nuevas cuotas y el día que vence el pago
ARCA fijó las nuevas cuotas del monotributo y el vencimiento para marzo es el 20 para todos los CUIT. La tabla completa con los valores actualizados.
ARCA actualizó los valores del monotributo para marzo de 2026 y los contribuyentes ya tienen fecha límite para abonar: el vencimiento es el 20 de marzo para todos los CUIT sin distinción de terminación. Con la actualización también se modificaron los topes de facturación anual de cada categoría y las cuotas mensuales que debe pagar cada monotributista según su actividad.
Cuándo vence el monotributo en marzo
En marzo 2026 el plazo es único: 20 de marzo de 2026 para todos los contribuyentes. Además, hay nuevos topes de facturación anual desde febrero:
- Categoría A: $10.277.988,13
- Categoría B: $15.058.447,71
- Categoría C: $21.113.696,52
- Categoría D: $26.212.853,42
- Categoría E: $30.833.964,37
- Categoría F: $38.642.048,36
- Categoría G: $46.211.109,37
- Categoría H: $70.113.407,33
- Categoría I: $78.479.211,62
- Categoría J: $89.872.640,30
- Categoría K: $108.357.084,05
Cuánto hay que pagar por categoría en marzo
Las cuotas mensuales varían según la categoría y el tipo de actividad. Los contribuyentes que prestan servicios pagan más que quienes venden bienes muebles a partir de la categoría C. Los valores vigentes desde marzo de 2026 son los siguientes:
- Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)
- Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)
- Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
- Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $61.824,18 (bienes)
- Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $81.070,26 (bienes)
- Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $97.291,54 (bienes)
- Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $118.920,05 (bienes)
- Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $238.038,48 (bienes)
- Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $355.672,64 (bienes)
- Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $434.895,92 (bienes)
- Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $525.732,01 (bienes)
Cómo y dónde pagar
El pago puede realizarse a través del sitio oficial de ARCA ingresando con CUIL y Clave Fiscal, desde el homebanking o en cualquier banco habilitado. Para evitar recargos por mora conviene no dejar el trámite para último momento, especialmente considerando que el 20 de marzo es un jueves hábil.