ARCA actualizó el monotributo en marzo: las nuevas cuotas y el día que vence el pago

ARCA fijó las nuevas cuotas del monotributo y el vencimiento para marzo es el 20 para todos los CUIT. La tabla completa con los valores actualizados.

Los monotributistas deben abonar la cuota actualizada por ARCA antes del 20 de marzo sin distinción de CUIT. Foto: Archivo

ARCA actualizó los valores del monotributo para marzo de 2026 y los contribuyentes ya tienen fecha límite para abonar: el vencimiento es el 20 de marzo para todos los CUIT sin distinción de terminación. Con la actualización también se modificaron los topes de facturación anual de cada categoría y las cuotas mensuales que debe pagar cada monotributista según su actividad.

Cuándo vence el monotributo en marzo En marzo 2026 el plazo es único: 20 de marzo de 2026 para todos los contribuyentes. Además, hay nuevos topes de facturación anual desde febrero:

Categoría A: $10.277.988,13

Categoría B: $15.058.447,71

Categoría C: $21.113.696,52

Categoría D: $26.212.853,42

Categoría E: $30.833.964,37

Categoría F: $38.642.048,36

Categoría G: $46.211.109,37

Categoría H: $70.113.407,33

Categoría I: $78.479.211,62

Categoría J: $89.872.640,30

Categoría K: $108.357.084,05 Cuánto hay que pagar por categoría en marzo Las cuotas mensuales varían según la categoría y el tipo de actividad. Los contribuyentes que prestan servicios pagan más que quienes venden bienes muebles a partir de la categoría C. Los valores vigentes desde marzo de 2026 son los siguientes: