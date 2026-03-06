ARCA confirmó que una empresa atribuida a Pablo Toviggino blanqueó US$ 1,4 millones

La Dirección General Impositiva, organismo dependiente de ARCA , sumó este viernes nueva documentación a la Justicia Federal e identificó a la empresa Malte SRL como una posible “usina sin capacidad operativa económica y financiera”, firma que le atribuyen al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino .

El documento forma parte de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero en la que está bajo análisis Luciano Pantano, señalado como uno de los supuestos testaferros de la mansión ubicada en Pilar que se le vincula a la mano derecha de Claudio Chiqui Tapia .

El reporte fue enviado al Juzgado Federal de Campana en el expediente “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, que investiga operaciones presuntamente vinculadas al delito de lavado de activos.

En esos escritos se consignan distintas inconsistencias detectadas por ARCA en el funcionamiento de la sociedad. De acuerdo con la investigación elaborada por la Dirección Regional Centro de la DGI, la información fiscal y patrimonial relevada pone en duda que Malte SRL tenga la capacidad real para sostener el nivel de operaciones que declara .

“Malte SRL carece de capacidad económica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales, presentando reiteradas inconsistencias en su actividad”, expresa parte del texto presentado.

Entre las irregularidades mencionadas aparecen reiterados cambios de domicilio fiscal, dificultades para ubicar físicamente a la empresa en la dirección informada y la inscripción simultánea en diversas actividades económicas sin relación entre sí desde su creación.

También señala que la firma exteriorizó bienes por unos 1,4 millones de dólares durante el régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.

De la "usina" al blanqueo: las inconsistencias detectadas por la DGI

Malte SRL fue contratada de manera por la AFA en 2022 para implementar el sistema VAR por un valor de 550 mil dólares.

De acuerdo con el expediente, la firma tenía un trabajador declarado en todos los períodos analizados, con domicilio en Buenos Aires, mientras que la sociedad fijó sus sedes impositivas en Santiago del Estero.

ARCA da cuenta también de maniobras de desvío de fondos a través de empresas pantalla en el extranjero y sociedades constituidas en paraísos fiscales, relacionadas con la estructura financiera de la AFA.

Avance judicial contra la cúpula de AFA y designación de veedores oficiales

Estas presentaciones se conocen en paralelo al avance de una investigación judicial que involucra a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la entidad, Claudio 'Chiqui' Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros integrantes de la comisión directiva. En el mismo expediente, además, dispuso una prohibición de salida del país para los involucrados.

La causa investiga una presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos. Según la denuncia, la AFA habría retenido esos fondos sin depositarlos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

En tanto, en las últimas horas se conoció que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó la designación de veedores para analizar las cuentas de la AFA.