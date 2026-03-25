Javier Milei amplía el régimen para saldar deudas con provincias y fija nuevo plazo hasta 2027.

Javier Milei amplió el régimen para compensar deudas con provincias. Habrá 60 días para adherirse y plazo hasta 2027 para presentar documentación.

El gobierno de Javier Milei oficializó cambios en el régimen que permite compensar deudas entre el Estado nacional y las provincias, con el objetivo de avanzar en el saneamiento de las cuentas públicas. A través del Decreto 171/2026, se amplían plazos clave y se habilita la incorporación de nuevas jurisdicciones al sistema.

La medida modifica el esquema creado por el Decreto 969/2024, que estableció un mecanismo para cancelar obligaciones recíprocas mediante acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el nuevo texto, las jurisdicciones que no se hayan adherido tendrán ahora 60 días hábiles para sumarse al régimen.

aviso_339832 Además, el Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para presentar la documentación que respalde las deudas y acreencias a incluir en el programa. Esto permitirá avanzar en nuevas negociaciones y ampliar los acuerdos ya firmados, en un contexto donde aún quedan obligaciones por compensar.

El decreto también establece cambios en el proceso de validación de las deudas. Tanto el Estado nacional como las provincias serán responsables de presentar y respaldar la información, mientras que se prevé una instancia de negociación de hasta 180 días en caso de diferencias entre las partes.