Entre la memoria y la coyuntura: los detalles de una movilización histórica con fuertes reclamos al modelo de Milei

La jornada de este martes 24 de marzo no fue una fecha más para la Argentina: se cumplieron 50 años del golpe de Estado que daría inicio a uno de los momentos más oscuros de la historia nacional. Y para un día de tal envergadura, la política no podía no girar en torno a este. Gran parte de los partidos, los políticos, organizaciones civiles y sindicatos salieron a la calle bajo la consigna de memoria por lo ocurrido medio siglo atrás Sin embargo, la figura del Gobierno de Javier Milei no salió de la mente de políticos, sindicalistas y manifestantes en ningún momento.

Antes de que dé comienzo cualquier movilización , el Gobierno libertario publicó un video en las redes sociales de la Casa Rosada, donde continuó con la tónica de Memoria por la Verdad y la Justicia "Completa". Este se propuso cuestionar "la visión sesgada y revanchista" de la que se acusó a las administraciones kirchneristas. Dicha producción contó con los testimonios de una hija de desaparecidos y de un hijo de un militar asesinado por la guerrilla.

Todo concluyó en la Plaza de Mayo, pero las movilizaciones arrancaron en su mayoría desde puntos distintos y, en algunos casos, con recorridos distintos.

Miriam Fernández, la hija de desaparecidos que protagoniza el video del Gobierno por el Día de la Memoria "Completa".

Los primeros en moverse fueron los militantes y dirigentes de La Cámpora, quienes iniciaron su recorrido sobre las 9 en las puertas del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), uno de los espacios más emblemáticos de la memoria contra la última dictadura militar.

El simbolismo de pasar por este también se corresponde con una queja a la forma en la que el Gobierno nacional ha desfinanciado al museo puesto instaurado allí y a la idea, propuesta públicamente por la vicepresidenta Victoria Villarruel, de reconvertir la función del espacio lejos de estar relacionado con lo ocurrido durante los años de la Junta.

Antes de llegar a la Plaza de Mayo, los manifestantes kirchneristas pasaron a visitar a su máxima líder política viva: Cristina Fernández de Kirchner, hoy detenida en su departamento ubicado en la calle San José al 1111. Como ya es costumbre, desde el balcón, la expresidente salió a saludar a la militancia.

Horas más tarde del arranque camporista, el Frente Renovador, partido de origen peronista dirigido por el exministro de Economía de la Nación Sergio Massa, comenzó a reunirse en el cruce de la Avenida de Mayo y la calle Tacuarí sobre las 12.

Más o menos a esa misma hora hicieron lo propio los manifestantes convocados por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma.

En ambos espacios, las personas presentes, consultadas por MDZ, no escondieron sus discrepancias con la administración libertaria.

Patricia, una militante peronista de La Matanza presente en esta jornada, definió: "Venimos por los 50 años a manifestarnos que no vuelvan a pasar los golpes y todas las cosas que están sucediendo a partir de eso", pero seguidamente dirigió sus cañones al oficialismo asegurando: "Vamos al mismo sitio con todo lo que está pasando".

"La generación más joven compró una idea que el presidente vendió y que hoy por hoy estamos viviendo todos los argentinos, que no es así", justificó la militante sobre cómo Milei llegó a Balcarce 50, y concluyó que el presidente "no recorre la provincia (Buenos Aires) porque no le importa lo que nos pasa".

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Una hora después fue el turno de la militancia de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes partieron de la esquina entre las calles Alsina y Entre Ríos.

Allí, el legislador radical en la Legislatura de Buenos Aires, Francisco Loupias, respondió a MDZ sobre el rol que cumple la UCR en una fecha histórica atravesada por la actualidad, donde algunos tachan a los radicales de ser aliados de los de Milei.

Sobre la jornada en sí, el representante porteño destacó que desde su espacio están "reflexionando y pensando cómo tenemos que hacer para no volver nunca más a esos tiempos de muerte en la República Argentina, construyendo una democracia más justa, más sana, más republicana entre todos, entre el que piensa distinto y entre el que piensa igual".

Bajo esta tónica apuntó también contra el Gobierno nacional: "En momentos donde parece que los discursos de odio predominan, nosotros como espacio que siempre levantó las banderas de derechos humanos", y profundizó: "Vemos claramente que hay discursos de este gobierno que no ayudan para nada, que en muchos casos son negacionistas en cuanto al número y en cuanto a los hechos".

Subiendo el tono en las acusaciones contra los liberales, Loupias marcó que "nuestros límites son los de un Gobierno que a través del hambre y del ajuste quiere llevar adelante el caos".

Desde el lado sindical, la convocatoria también fue grande. Organizaciones gremialistas de varios sectores dijeron presentes en las calles de Buenos Aires.

Uno de estos fue el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA), con uno de sus dirigentes más históricos a la cabeza: Rodolfo Daer, quien respondió a MDZ sobre los detalles de la jornada de memoria y la situación de los trabajadores con los cambios que este Gobierno busca aplicar con la famosa y controversial reforma laboral, que enfrenta una fuerte resistencia en los tribunales.

rodolfo daer cgt.jpg Télam

El exsecretario general de dicho sindicato, y hermano del tambien dirigente sindical Hector Daer, recordó la importancia para los gremios de la jornada, ya que durante el periodo orquestado por los militares, "prohibieron la actividad política, sindical y hubo persecución", pero diferenció tajantemente ese del momento que vive la Argentina actualmente: "Estamos en libertad pese a las manifestaciones que hace el presidente".

Sin embargo, no se privó de criticar a Milei y su gestión, a la que definió como una "política económica de hambriento al pueblo argentino", y sumó que "es responsabilidad de la política juntarse para crear una alternativa que emocione a la gente".

Daer también hizo mención a la situación en la que se encuentra el conflicto sindical, protagonizado por la Confederación General del Trabajo (GCT), por la reforma laboral. Sobre esto, respaldó al máximo ente sindical del país: "Quién tiene la mayor movilización social en nuestro país, son los sindicatos y la CGT. Fue la CGT la que desarrolló toda una política activa con paro y movilización contra este gobierno".

El acto peronista previo a Plaza de Mayo

Convocado para las 14, pero finalmente celebrado con una hora de retraso, la Asociación Madres de Playa de Mayo tuvo su acto previo a la principal convocatoria en las puertas de la Casa Rosada.

Allí, su presidenta, Carmen Arias, tomó la palabra frente a la militancia peronista, para luego darle lugar al gobernador de la provincia de Buenos Aires y referente peronista, Axel Kicillof.

Durante su intervención, Arias recordó a los presentes la importancia de la jornada: "Hace medio siglo la dictadura dio el golpe más salvaje de nuestra historia y hace 49 años que las Madres empezamos a luchar sin dar jamás un paso atrás".

Sin entrar en chicanas para el Gobierno libertario, la referente civil sostuvo: "Nuestros hijos e hijas aparecen hoy con vida en cada uno de los jóvenes que pelean por los mismos ideales que tuvieron ellos".

Allí, Arias lo presentó ante la militancia y Axel Kicillof tomó la palabra en el escenario móvil puesto sobre calle Yrigoyen a metros del Congreso de la Nación, donde no se midió en sus contra Javier Milei y su gestión, marcando una relación con la dictadura: "Porque las políticas económicas que llevó adelante la dictadura, las mismas políticas económicas son las que lleva adelante hoy Milei".

En un tono triunfal que desentona con los datos que se presentan sobre la inseguridad en su provincia, Kicillof sostuvo que "esta plaza llena muestra que ellos fracasaron, que ni en los pibes, ni en los laburantes entró ese discurso espantoso del negacionismo y el olvido", y mientras parte de los presentes cantaba por una supuesta candidatura presidencial del gobernador bonaerense, el mismo concluyó asegurando que "el futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino".

El acto principal: la voz de las abuelas 50 años déspues

La Plaza de Mayo se fue colmando de gente durante todo el día, y a la hora en la que comenzó el acto principal ya estaba a reventar de gente, y aún seguían llegando, tanto autoconvocados como militantes del espacios de izquierda como el Partido Obrero, el Nuevo Mas, entre otros.

En el inicio del acto por los 50 años del último golpe, los nietos recuperados leyeron un documento y reclamaron por los 300 nietos que aún faltan encontrar: “Esta herida no se cierra hasta encontrar al último de los nietos secuestrados por la dictadura”.

“Con cada una de nuestras restituciones se demuestra que mantenían a nuestras madres embarazadas con vida en las peores condiciones. Nos arrebataban y luego las asesinaban. Esos bebés eran robados e inscriptos con otra identidad, borrando todo rastro que sirviera para que nuestras familias pudieran recuperarnos”.

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Desde Abuelas de Plaza de Mayo, la primera en tomar la palabra frente a la multitud fue Elia Espen, mamá de Hugo Orlando Miedan y parte fundamental de la organización.

Ya con 94 años, la mujer se presentó ante la gente y el agobiante sol inició su discurso de la siguiente manera: "Queremos que las nuevas generaciones y toda la sociedad conozca quiénes eran, cómo pensaban, cómo vivían, qué sueños tenían y por qué luchaban y los 30,000".

Posteriormente, pidió por la construcción de una democracia "más justa, más sana, más republicana" para "no volver nunca más a esos tiempos de muerte"

Finalmente, reivindicó las luchas de las distintas militancias previas al golpe de Estado de 1976.

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Luego llegó el momento de la presindeta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien reivindicó a las agrupaciones que "se organizaban y luchaban a pesar de las persecuciones, proscripciones y los sucesivos golpes de Estado".

Además, no perdió su oportunidad para apuntar contra Milei y su Gobierno, planteando la necesidad de una responsabilidad estatal para "garantizar la restitución de los nietos apropiados". Sobre esta exigencia de Carlotto denunció una "reducción de las políticas" de este tipo en la gestión libertaria.

"Llevamos 140 casos resueltos, ¿qué les parece?", se jactó la dirigente en torno a la búsqueda de los hijos de los desaparecidos y pidió ayuda a la comunidad para acompañar a la gente "con dudas" sobre su pasado y cualquier información útil para dar con alguna de las personas que "faltan por encontrar".

Marcha del 24 de Marzo 4 Juan Mateo Aberastain / MDZ

Poco después, llegando a las 18, el evento principal de convocatoria llegó a su fin y la masa de gente movilizada comenzó a desconcentrarse, dictando el fin de una jornada histórica para la Argentina al tratarse de la conmemoración de medio siglo de un hecho que marcó un punto de inflexión en el país, acto que no dejó afuera en ningún momento el clima político que atraviesa el país hoy en día.