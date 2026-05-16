Revés judicial contra el SUTE por una demanda laboral de más de $10 millones

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el reclamo judicial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) contra una sentencia laboral por el pago de una millonaria indemnización por despido contra una ex abogada del gremio. Asimismo, hizo lugar parcialmente a la demanda de la ex trabajadora y aumentó el monto de la indemnización.

El fallo judicial fue firmado por los jueces Omar Palermo y Dalmiro Garay y se publicó días atrás. Los magistrados rechazaron el recurso extraordinario provincial interpuesto por el SUTE contra una sentencia de la Cuarta Cámara Laboral. Mientras que hicieron lugar parcialmente al recurso que presentó la ex abogada gremial despedida y modificó el monto de la sentencia elevándose de $3,8 millones a $10,3 millones.

Tanto el SUTE como la ex abogada del gremio habían acudido a la Corte apelando una sentencia de la Cuarta Cámara del Trabajo de mediados de 2025 que había fallado a favor de la trabajadora despedida y establecido el pago de una indemnización de $3.886.888,88.

Mientras el gremio alegaba pedía revertir la sentencia afirmando que no se trató de un despido, la ex abogada del sindicato exigía la incorporación de algunos elementos para el cálculo de la indemnización que habían sido rechazados por el juez de cámara.

La Corte modificó la resolución de la Cuata Cámara del Trabajo y aumentó el monto de la indemnización por despido.

La mujer que inició la demanda fue abogada del SUTE desde el año 2006 y en 2016 estuvo registrada como empleada en relación de dependencia como personal de supervisión.

Sin embargo en 2022 se terminó el vínculo laboral y la trabajadora inició una demanda laboral exigiendo el pago de la indemnización por despido indirecto. El SUTE alegó que la crisis de la relación laboral surgió a partir de la exigencia del cumplimiento del horario que establecía la categorización laboral de la empleada.

El fallo de Cámara admitió parcialmente la demanda fijando una indemnización de $3,8 millones en concepto de remuneraciones, sueldo anual complementario, vacaciones, indemnización por antigüedad, preaviso, e integración de mes de despido. A su vez, rechazó los rubros diferencias salariales y otros agravamientos indemnizatorios.

La ex empleada acudió ante la Corte cuestionando esta sentencia y exigiendo el pago de los rubros rechazados por la Cámara Laboral, lo que elevaba sensiblemente el monto de la indemnización.

La sentencia de la Corte

Los jueces Omar Palermo y Dalmiro Garay firmaron la sentencia rechazando el reclamo del SUTE y haciendo lugar parcialmente a la demanda de la ex abogada del gremio.

Los fundamentos estuvieron a cargo del juez Palermo, quien advirtió que el reclamo del SUTE no reunía la fuerza suficiente para evidenciar una arbitrariedad en el fallo de la Cámara Laboral.

A su vez, señaló que la sentencia de la instancia previa corroboró la falta de registración durante casi 10 años de la empleada, lo que consideró como un hecho de gravedad al momento de fijar la indemnización.

En este sentido, determinó que correspondía hacer lugar parcialmente al recurso planteado por la ex abogada y fijó el nuevo cálculo de la indemnización en un monto de $ 10.302.018,88 en concepto remuneraciones, sueldo anual complementario, vacaciones, indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, indemnizaciones de art. 9 de ley 24.013 y de DNU 886/21. Además de los intereses legales.

En tanto, confirmó el rechazo de los rubros “diferencias salariales” e indemnizaciones de ley 25.323.