En medio del escándalo, Manuel Adorni vuelve este miércoles con las conferencias de prensa

Mientras crecen las crecen las acusaciones en su contra y algunos sectores libertarios piden su renuncia, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , volverá a encabezar una conferencia de prensa este miércoles a las 11 con preguntas abiertas de los periodistas acreditado en Casa Rosada.

El exvocero estuvo una semana sin hacer ninguna entrevista y casi sin agenda. Le recomendaron que no tenga nuevos errores no forzados y creyendo que el escándalo por sus viajes y sus propiedades podía diluirse solo.

Sin embargo, esa estrategia no está resultando y aumenta el fuego amigo que pide su salida para evitar que se dañe la imagen de Javier Milei . Con la intención de recuperar iniciativa y mostrar que la sucesión de escándalos que lo tuvo en el centro de la escena, a partir del viaje de su mujer al “Argentina Week” con la comitiva oficial, es un episodio que quedó atrás volverá a exponerse.

Su última conferencia fue el viernes 6 de febrero, cuando Adorni se mostró con el canciller Pablo Quirno para anunciar el acuerdo comercial con Estados Unidos, que todavía no se envió al Congreso.

En tanto, el ministro coordinador tendrá una serie de reuniones de trabajo con los ministros a lo largo de toda la semana, tratando de mostrar gestión y que el gabinete lo respalda.

Se prevé actividades con los ministros Sandra Pettovello y Diego Santilli. Ese mismo esquema incluirá también un encuentro con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, previsto tras el malestar interno que generó su falta de pronunciamiento en redes cuando el Gabinete salió a respaldar públicamente a Adorni, con aval de Karina Milei.

A su vez, Javier Milei buscará mostrarse nuevamente en público junto a Adorni. La aparición está estipulada para el viernes a las 10.15, durante la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio porteño de La Paternal.

Adorni enfrenta al menos cinco denuncias judiciales, a las que se suman ampliaciones y nuevas presentaciones que expanden el frente judicial. La gran mayoría de las causas se originaron el viaje a Nueva York con su esposa en el avión presidencial y derivó en acusaciones por malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Estas denuncias fueron impulsadas tanto por el abogado Gregorio Dalbón como por la diputada Marcela Pagano, quien además amplió las presentaciones incorporando otros hechos bajo investigación.

A ese bloque inicial se le agregan otras causas y líneas investigativas: una por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a una propiedad no declarada, otra por posibles incompatibilidades y negociaciones con empresas privadas ligadas al Estado por el viaje familiar con un avión privado a Punta del Este, y nuevas denuncias recientes por irregularidades en contrataciones, licitaciones y eventual asociación ilícita. También se investigan viajes financiados por terceros y eventuales conflictos de interés en actividades privadas.