Para Javier Milei "el consumo está en máximos históricos" y no hay recesión

El presidente respondió a varios posteos que le realizaron en la red social X y volvió a hablar de gran manera sobre su gestión económica.

En simultáneo a la marcha que encabezaron movimientos sociales y de derechos humanos en Plaza de Mayo por el 24 de marzo, el presidente Javier Milei se dedicó a su cuenta de X, respondiendo a distintos usuarios que le respondían sus posteos.

Desde la Quinta de Olivos, el mandatario se hizo autoelogios a su gestión económica. "LA LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN El gráfico muestra que salvo el actual Gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida. Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino. VLLC!", escribió el jefe de Estado.

A esa publicación, distintas personas cruzaron al líder libertario por sus estadísticas y los resultados de su modelo. "Lo único que tenés para mostrar es la inflación Javito. Que encima sigue siendo un desastre. Porque ya todos saben que sos un corrupto y todos los otros números de la economía no te dan", le escribió un hombre, a quien le respondió Milei: "Si querés te hago actividad y pobreza para hacértelo más fácil... ya que con dibujitos puede que tengas mayores chances de entender...".

En tanto, otra cuenta le preguntó: “Podrás pasar ahora un gráfico de recesión? JMilei”. Acto seguido, Milei le contestó: “En este caso no hay... Mirá el EMAE sin estacionalidad mes a mes y te sorprenderás... Bajamos inflación y aumentando el nivel de actividad, el cual se encuentra en pico histórico...”

En la continuidad de su vorágine en redes, un usuario fue tajante con Milei: “ENFERMO PSIQUIÁTRICO DEJA DE MENTIR, BAJASTE LA INFLACIÓN A COSTA DE HACER MIERDA TODO CARADURA, LE HABLAS A LOS PELOTUDOS QUE NO ENTIENDEN ABSOLUTAMENTE NADA DE ECONOMÍA, NO SOLUCIONASTE NADA, AGRAVASTE EL QUILOMBO QUE DEJARON LOS K Y MACRI (TOTO )”. “Primero los datos y menos actitud termo te ayudará a entender... por el momento seguí participando…”, le respondió.