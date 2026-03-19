Sin menciones a Manuel Adorni, Javier Milei descartó anuncios para incentivar al consumo y elogió a Bullrich

En el marco de su visita a Tucumán y horas antes de viajar a Hungría por un evento de la ultraderecha global, el presidente Javier Milei disertó este jueves por la noche en el Foro Económico del NOA , en un acto que no contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien se quedó en Buenos Aires, en el marco de las múltiples causas en contra. No hubo pronunciamientos del mandatario sobre el exvocero, a quien ratificó este jueves en el cargo.

Asistió a la actividad la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien se mostró con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , en medio de la feroz interna libertaria y en una semana que algunos sectores libertarios apuntaban sobre el rol que venía teniendo la exministra de Seguridad.

De hecho, el propio Milei la elogió en un día particular . Mauricio Macri relanzó al PRO y no descartó que su partido presente en 2027 un candidato para que compita contra el Gobierno.

En ese marco, el jefe de Estado destacó aquel traspaso de Bullrich y Luis Petri a La Libertad Avanza, tras la derrota en octubre de 2023: “Tenemos el honor de tener aquí con nosotros, a quien compitió conmigo, la doctora Bulrich. Y que tuvo la grandeza que, cuando la gente prefirió más la opción más radicalizada, en lugar de optar por una situación miserable, decidió involucrarse con este cambio radical que hemos impulsado nosotros, con el cual estamos haciendo el mejor gobierno de la historia, pero esto es gracias a que la doctora Burrich decidió poner sus cuestiones personales al costado por construir una Argentina mejor”.

En su discurso, enfocado nuevamente en recordatorios sobre el economista Adam Smith, apuntó contra el socialismo a la izquierda, a quienes insultó en reiteradas ocasiones. “Estuvieron fomentando la vagancia en base a esa inmundicia de la justicia social, y ustedes estuvieron fomentando el parasitismo, lo lógico era que nos íbamos a estrolar, llámese 2023, Argentina iba camino a ser Cuba con estación intermedia en Venezuela”, dijo.

“La izquierda es una idea de parásitos. Es decir, son gente que tienen inherente no laburar. Es decir, porque, si laburan, se sienten explotados. Si son jefes, son explotadores, y si, digamos, están desempleados, son desafortunados. Entonces, ¿qué hacen? Parasitan en el Estado. Lo único que hacen en su vía es desarrollar retórica para que ustedes se sientan culpables de la miseria de ellos y, entonces, comerles el bolsillo”, agregó.

Javier Milei negó que piense en anuncios para reactivar el consumo

El líder libertario rechazó las versiones y los pedidos para que anuncie medidas que incentiven el consumo.

“El ahorro es consumo futuro. O sea, cuando ustedes cuando ustedes ahorran, el ahorro financia la inversión, y eso es lo que genera que aumente el producto per cápita, porque aumenta el stock de capital per cápita y, por ende, el producto per cápita. Por lo tanto, fomentar el consumo en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico”, señaló.

La agenda de Javier Milei en Hungría

Milei junto a su par húngaro Viktor Orbán en febrero Milei junto a su par húngaro Viktor Orbán en febrero EFE

El presidente Javier Milei iniciará este jueves por la noche una breve gira con destino a Budapest. El vuelo especial partirá a las 23.30 desde la Argentina y, tras poco más de medio día de viaje, el mandatario arribará el viernes por la tarde a la capital húngara.

El sábado concentrará la totalidad de las actividades oficiales. Milei mantendrá un encuentro bilateral con el presidente húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, y luego se reunirá con el primer ministro Viktor Orbán, uno de los principales referentes del conservadurismo en Europa. Más tarde, el jefe de Estado participará como orador en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), foro internacional que reúne a dirigentes y referentes de la derecha global, donde se espera un discurso en línea con su perfil ideológico.

La jornada culminará con la entrega a Milei de un reconocimiento académico por parte de la Universidad Ludovika, que lo distinguirá con el título “Civis Universitatis Honoris Causa”, antes de emprender el regreso a Buenos Aires esa misma noche. Según el cronograma oficial, el Presidente aterrizará en la Argentina el domingo por la mañana.