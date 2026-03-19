Resurgió el coqueteo político entre Guillermo Moreno y Victoria Villarruel: los elogios a la vice de Milei

Guillermo Moreno volvió a mostrarse cercano a Victoria Villarruel, a quien dijo que votaría mientras se alejó de Axel Kicillof.

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno sorprendió esta semana con una serie de definiciones que sacuden el tablero del peronismo de cara a 2027. En diálogo con el streaming de Infobae, el titular del partido Principios y Valores se volvió a mostrar cercano a Victoria Villarruel y afirmó que la votaría si fuera la candidata presidencial del peronismo.

En esta misma entrevista, Moreno equiparó a Axel Kicillof con Javier Milei y reivindicó a La Cámpora como espacio genuinamente peronista.

Los generosos dichos de Moreno a Villarruel "La votaría sin ningún problema", dijo Moreno sobre la vicepresidenta, aunque reconoció que no tiene trato con ella. Con su habitual estilo, contó que el periodista Eduardo Feinmann le envió el teléfono de Villarruel cuando supo que no lo tenía, pero que prefirió borrarlo: "El teléfono de una dama solo lo acepto si me lo da ella", explicó.

Victoria Villarruel - Senado Victoria Villarruel en el estrado presidencial del Senado NA Sobre Kicillof, el dirigente fue lapidario. Sostuvo que el gobernador bonaerense pertenece al "progresismo" y que es, conceptualmente, "lo mismo que Javier Milei". Lo ubicó en la tradición de "la escuela de Frankfurt" y utilizó esa etiqueta para distanciarse ideológicamente de su espacio. Consultado sobre si lo votaría en caso de ser el candidato del peronismo, Moreno fue claro: lo haría, pero solo "por disciplina partidaria".

Los elogios a La Cámpora En contraposición, reivindicó a La Cámpora. Según su lectura, los integrantes de la agrupación que conduce Máximo Kirchner "no son progresistas sino pibes bien peronistas". Los roces que tuvieron con él en el pasado, explicó, se debían a que "recién se estaban formando" como dirigentes.