Outsiders con aura mesiánica: Javier Milei y el factor Dante Gebel, en escena

En la Argentina de la desconfianza política y el hartazgo social, la figura del " outsider " dejó de ser una rareza para convertirse en un actor central del poder. El caso más destacado es del propio Javier Milei , pero en el radar empieza a asomar otro nombre, todavía incipiente y más difuso: el del pastor evangélico Dante Gebel , cuya gravitación simbólica y capacidad de interpelación social despiertan atención en el mundo político.

Javier Milei, hoy sentado en el sillón de Rivadavia y golpeado por el caso $LIBRA, encarna como pocos la lógica del "outsider" que no solo irrumpe, sino que conquista el gobierno. Economista mediático, ajeno a la estructura partidaria tradicional y con un discurso frontal contra "la casta", el presidente capitalizó en campaña años de bronca acumulada contra el sistema político. Su figura creció al margen de los partidos, impulsada por la televisión, las redes sociales y un lenguaje disruptivo que rompió los códigos clásicos de la dirigencia.

La clave de su ascenso no fue solo el rechazo al statu quo, sino la promesa de una ruptura total: ajuste, motosierra, demolición del Estado tal como se lo conocía. Milei, hoy bastante alejado en la práctica de aquellos discursos disruptivos, no pidió permiso ni buscó consensos previos; construyó poder desde la confrontación y llegó a la Presidencia con una fuerza política creada a su medida, aunque en el camino de la construcción, y de la mano de su hermana y actual secretaria General de Presidencia, sumó a su estructura a varios de los que tiempo antes denominada "casta". Su gestión, atravesada por tensiones internas, casos de posible corrupción y choques con el Congreso, expone también los límites del modelo "outsider" cuando debe convivir con las instituciones.

Muy distinto es el caso de Dante Gebel . Pastor evangélico, comunicador y referente religioso con llegada masiva, no es —al menos por ahora— un actor político formal, más allá de que este jueves realizará un acto político para medir fuerza en el microestadio de Lanús y donde su presencia será de manera virtual desde Miami, lugar donde reside.

Sin embargo, su nombre empieza a circular, ya no solo en conversaciones reservadas y análisis políticos, sino puertas afuera como una figura con potencial de influencia en un escenario de fragmentación, donde también quiere jugar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Dante Gebel ¿Una herramienta electoral? ¿Un ensayo político? Todos los interrogantes rodean a Gebel, quien mientras tanto, deja correr su candidatura presidencial.

A diferencia de Javier Milei, Dante Gebel no construye su poder desde la confrontación directa con la política, sino desde un lugar más sutil: el liderazgo espiritual, el discurso motivacional y una prédica que conecta con sectores amplios de la sociedad, especialmente jóvenes y clases medias urbanas. Su llegada no se apoya en consignas económicas ni en propuestas de gobierno, sino en valores, emociones y una narrativa de sentido en tiempos de incertidumbre.

Ese capital simbólico, difícil de medir, pero real, es el que vuelve a Dante Gebel una figura impulsada por los relegados del peronismo, el mileísmo y el sindicalismo. En un país donde la política tradicional perdió credibilidad, los liderazgos que se construyen por fuera de ella aparecen como reservorios de legitimidad social.

Dos outsiders, dos lógicas

Javier Milei y Dante Gebel representan dos variantes del fenómeno "outsider". El primero encarna la ruptura explícita con el sistema y la traducción electoral del enojo social. El segundo, una influencia blanda, todavía sin ambición política declarada, pero con capacidad de moldear climas culturales y sentidos comunes.

Ambos casos revelan una misma crisis de fondo: la dificultad de los partidos tradicionales para interpelar a una sociedad cansada de promesas incumplidas. Allí donde la política falla, emergen figuras que hablan otro idioma, ya sea desde la economía extrema o desde la fe y la motivación personal.

La experiencia de Javier Milei demuestra que el "outsider" puede llegar al poder, pero también que gobernar exige más que romper. La incógnita, hacia adelante, es si figuras como Dante Gebel elegirán mantenerse en la periferia de la política o si, como ocurrió con otros "outsiders", terminarán cruzando el umbral que separa la influencia social del poder formal.

¿Un choque de "outsiders" en 2027?

Aunque todavía es prematuro hablar de candidaturas, en el mundo político ya empieza a asomar una pregunta de fondo: ¿podría la Argentina encaminarse hacia un enfrentamiento entre "outsiders" en las elecciones presidenciales de 2027? La experiencia de Javier Milei en el poder y la proyección simbólica de Dante Gebel alimentan esa hipótesis, al menos como ejercicio de análisis.

Javier Milei llegaría a ese escenario con el peso de la gestión: resultados, costos sociales y la evaluación concreta de su proyecto libertario, en estas últimas semanas golpeado por el caso $LIBRA y los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al exterior; sumando el escándalo que generaron las supuestas coimas (con retornos del 3%) en la Andis. Su condición de "outsider" original se vería tensionada por el ejercicio mismo del poder, que suele diluir el discurso antisistema y obliga a negociar con las estructuras que antes se denunciaban.

Milei en el Muro de los Lamentos de Jerusalén. Javier Milei en una de sus visitas al Muro de los Lamentos. Gobierno

Del otro lado, una figura como Dante Gebel (si decidiera dar el salto político) podría presentarse como un "outsider puro", ajeno a la gestión, sin desgaste institucional y con un capital simbólico construido desde fuera del sistema partidario. Su eventual irrupción no se apoyaría en una plataforma económica tradicional, sino en valores, liderazgo personal y una narrativa de contención frente al desencanto social. Todo muy similar a la serie "El Reino".

En ese marco, un eventual duelo electoral entre ambos también podría adquirir una dimensión singular: la de un choque de identidades religiosas y liderazgos con rasgos mesiánicos. Javier Milei, que manifiesta frecuentemente su cercanía con el judaísmo, y Dante Gebel, pastor evangélico con fuerte presencia mediática, representarían no solo dos estilos políticos, sino también dos universos simbólicos distintos. La elección podría así correrse parcialmente del eje ideológico tradicional para incorporar elementos de fe, pertenencia y liderazgo personalista, en una disputa donde lo racional y lo emocional se entrelacen.

Dante Gebel y la Ferrari amarilla que le "donaron" en su iglesia de Estados Unidos Dante Gebel y la Ferrari amarilla que le "donaron" en su iglesia de Estados Unidos.

Más que un choque ideológico clásico, un eventual enfrentamiento en 2027 podría expresar dos formas distintas de canalizar el hartazgo: una, desde la ruptura explícita y la confrontación con el Estado; otra, desde la promesa de sentido, comunidad y liderazgo moral. En ese escenario, los partidos tradicionales quedarían nuevamente relegados a roles secundarios, confirmando una tendencia que atraviesa a todo el sistema político.