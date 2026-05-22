Revés para Walter Bento: rechazaron nuevamente su pedido de prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria del exjuez federal mendocino Walter Ricardo Bento, condenado a 18 años de prisión por diversos hechos de corrupción, aunque ordenó implementar un régimen regular de visitas para reforzar el vínculo con su hijo Facundo Bento, quien atraviesa una delicada situación de salud por una discapacidad severa.

La decisión fue adoptada por la Sala III del máximo tribunal penal federal del país, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques, quienes coincidieron en que no existían razones suficientes para morigerar la detención del exmagistrado, pese a los argumentos planteados por su defensa.

El planteo había sido presentado por la defensa de Bento a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, quien sostuvo que el deterioro del vínculo paterno-filial y la situación familiar justificaban el arresto domiciliario. La defensa remarcó además que Facundo Bento necesita cuidados permanentes y acompañamiento emocional estable, y citó informes médicos y psicológicos que recomendaban fortalecer el contacto con su padre.

Sin embargo, los camaristas Yacobucci, Borinsky y Mahiques entendieron que el joven cuenta actualmente con una red de asistencia suficiente integrada por su madre, cuidadores, profesionales de la salud, cobertura médica y un centro de día al que asiste regularmente. También ponderaron que Bento permanece detenido tras haber sido condenado por delitos de extrema gravedad vinculados a una estructura de corrupción judicial.

En febrero de este año, el Tribunal Oral Federal n.º 2 de Mendoza condenó a Bento a la pena de 18 años de prisión por asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas, entre otros delitos. Según la sentencia, el exjuez lideró una organización dedicada al cobro de sobornos y al manejo irregular de expedientes judiciales.

Durante el trámite del incidente, la fiscalía pidió rechazar la domiciliaria y sostuvo que “no se encuentra acreditada una vulneración de derechos fundamentales” del hijo de Bento que justifique modificar el régimen de detención. La fiscalía destacó que el joven recibe atención médica, acompañamiento terapéutico y asistencia domiciliaria permanente.

Los magistrados del máximo tribunal penal del país también repasaron informes incorporados al expediente que alertaron sobre episodios de “desregulación conductual, crisis de excitación psicomotriz y autolesiones” sufridos por Facundo Bento luego de algunos encuentros con su padre. Ello llevó a los especialistas a recomendar que toda revinculación sea gradual, supervisada y acompañada terapéuticamente.

Aun así, la Casación consideró necesario reforzar el contacto familiar. En su voto, el juez Carlos Mahiques sostuvo que los anteriores exhortos para sostener visitas periódicas habían sido “en cierto modo desatendidas” y advirtió que la situación del joven exige actuar con “extrema prudencia” debido a su especial vulnerabilidad.

En consecuencia, la Sala III dispuso que Walter Bento pueda visitar el domicilio familiar cada 14 días durante 24 horas, incluyendo la posibilidad de pasar la noche junto a su hijo. Además, ordenó que el acompañante terapéutico de Facundo participe en parte de los encuentros y que el Tribunal Oral Federal de Mendoza supervise de manera permanente la evolución del régimen.

Borinsky, por su parte, recordó que el Estado argentino asumió compromisos internacionales de protección a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y remarcó la necesidad de preservar el vínculo paterno-filial “con el debido acompañamiento técnico y terapéutico”.