Walter Bento: los motivos por los que la Fiscalía apeló la sentencia en su contra

En ese sentido, del fallo de más de mil páginas elaborado por las juezas federales Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira, la Fiscalía plantea ítems que considera deben ser más severos, como la situación de tres personas que fueron absueltas y estaban acusadas por coimas; el decomiso que no se realizó sobre varios bienes de la familia Bento y además, las calificaciones a delitos por los que fueron acusados la esposa de Bento, Marta Boiza y uno de los hijos, Nahuel Bento.

Casación queda en la ciudad de Buenos Aires y recibe causas de apelaciones de todo el país, por lo tanto no hay que esperar que a la brevedad resuelva lo planteado tanto por la Fiscalía como las apelaciones que también hizo la Defensa del exmagistrado federal. Es decir, que, aunque no se puede anticipar cuando tardará, pueden pasar dos años aproximadamente para que resuelva.

El Fiscal Federal Dante Vega, que fue quien investigó los hechos e impulsó la acción penal en el caso Bento, es decir la acusación, presentó ante Casación la apelación. Es decir que el Ministerio Público Fiscal, del que es parte, percibe que las juezas le dieron la razón en casi todos los planteos que terminó en la histórica sentencia, pero puso algunos elementos bajo la lupa.

Por ejemplo, le pidió a Casación que revise las penas impuestas a otros integrantes que estaban en el banquillo de los acusados en la causa contra Bento. Los fiscales advirtieron supuestas contradicciones en la definición de las condenas de tres casos -el 3, el 5 y el 13- y pidieron que no se los absuelva sino que se revoque esa decisión.

Uno de los principales cuestionamientos de la Fiscalía apunta además a las absoluciones parciales y prescripciones que beneficiaron al exjuez federal. Según el recurso presentado, algunos delitos no debían considerarse extinguidos porque el cálculo de los plazos legales debía contemplar también la pena de inhabilitación prevista para funcionarios públicos. En ese punto, la discusión se centra sobre los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, por los cuales el exmagistrado fue absuelto porque le rigieron los tiempos de prescripción.

El decomiso de bienes es otro de los párrafos que deberá revisar Casación. Los fiscales rechazaron que el tribunal dejara afuera del decomiso una casa del barrio privado Palmares que queda en Godoy Cruz y un auto Audi Q5- que es un automóvil lujoso- vinculados al entorno familiar del exmagistrado federal. Para la acusación, esos bienes también deberían ser incorporados al patrimonio del Estado, aunque propusieron preservar el derecho de habitación del hijo con discapacidad de Bento.

Por último, la Fiscalía cuestionó que no se aplicara el agravante de “funcionario público” en las condenas por lavado de activos contra Boiza y Nahuel Bento, porque considera que ambos mantenían una relación funcional con el Poder Judicial y que ese vínculo debía impactar en la calificación penal, algo que no sucedió en la sentencia del TOF2.

Walter Bento, la histórica condena y el pedido que no cesa

Walter Bento está preso. Su condena fue histórica para el país, si se piensa en alguien condenado por corrupción. Sin embargo, la defensa apeló a Casación su condena pero además, sigue intentando algo que busca hacer desde mucho antes del fallo: lograr la prisión domiciliaria para el exjuez federal.

Con distintas estrategias judiciales y con el motivo de que Bento tiene un hijo con discapacidad, apuntan sus abogados a conseguir pasar su extensa condena en su casa y no en la cárcel como está desde hace unos años.