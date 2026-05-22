Lemoine minimizó los audios de Milei y apuntó contra Rosemary Maturana: "Nos estamos matando de risa"

La diputada libertaria defendió al presidente tras la difusión de conversaciones privadas, relativizó el impacto político del escándalo y lanzó fuertes críticas contra Rosemary Maturana y periodistas que cuestionaron su postura.

La difusión de los audios íntimos atribuidos al presidente Javier Milei generó este viernes las primeras reacciones dentro del oficialismo. La diputada libertaria Lilia Lemoine fue una de las dirigentes que salió a pronunciarse públicamente, al minimizar el impacto de la filtración y lanzar duras críticas contra Rosemary Maturana, a quien acusó de “grabar llamados” y “operar notas y medios”.

A través de su cuenta de X, Lilia Lemoine aseguró que entre los libertarios “todos nos estamos matando de risa” por la repercusión que tuvieron los audios. La diputada compartió además un mensaje de un usuario que afirmaba que Javier Milei “como buen liberal se debe estar cagando de risa” y que la filtración “no creo que lo perjudique salvo en sectores que lo odian de antes”.

La legisladora también apuntó directamente contra Rosemary Maturana, sobre quien escribió: “por más que la mina sea un sorete que graba los llamados y opera notas y medios”. Luego, agregó otra definición polémica al señalar que se trataba de “un error tipo 2 al que Javier nos tiene acostumbrados; no es una desgracia porque él es inteligente... y porque la mina es difícil de mirar a la cara”.

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Es decir, es un error tipo2 al que Javier nos tiene acostumbrados; no es una desgracia porque el es inteligente... y porque la mina es difícil de mirar a la cara. https://t.co/EZDwLy1bp3 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) May 22, 2026

En otra serie de publicaciones, Lilia Lemoine aseguró que desde hace tiempo advertía sobre la mujer involucrada en la filtración. “Fui una de las que advirtió desde el minuto cero sobre esta mina y había boludos que la intentaban acercar al Presidente físicamente”, escribió. En ese mismo mensaje, agregó: “¿Y cuándo intentaron eso? En 2023, cuando me atacaban a mí acusándome de hacer lo que hizo ‘Waskaenlacara’. Y claro que esos inútiles ya están afuera hace rato”.