Mauricio Macri relanzó el PRO: "No será un obstáculo del cambio" ni una "oposición" a Milei

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Mauricio Macri dijo que el PRO “No será un obstáculo del cambio” ni una “oposición” a Milei

En el marco del Consejo Nacional del PRO, el expresidente manifestó: “Este encuentro es muy importante, nos damos cuenta que somos muchos más de lo que lo que nosotros incluso creíamos eso me da mucho orgullo”.

“No vine solo a hablar del PRO, vine a hablar de la Argentina. De lo que falta construir, de lo que todavía no está resuelto, de los millones de argentinos que se sacrificaron por el cambio y todavía esperan que sus vidas mejoren”, expresó el fundador del partido amarillo.

De cara al 2027, señaló que “lo que está en juego no es una elección o un partido”. “Lo que está en juego es si el cambio tiene raíces suficientemente profundas para durar y ser irreversibles, para que en 10 años ningún populismo pueda destruirlo. El único camino para que el cambio no vuelva atrás es que avance y mejora la vida de las personas”, agregó.

“Estamos orgullosos de esos 20 años que le dimos al país y a la política. Vinimos a cambiar la política para transformar y en todos los lugares donde gobernamos, los argentinos viven mejor”, afirmó.

A su vez, el exjefe de Gobierno porteño recordó: “El cambio comenzó en el 2015 de la mano del PRO y de los millones de personas que se animaron a apoyarnos. En el 2019 ese proceso se interrumpió, pero las cosas que sembramos, quedaron. Quedó la convicción de que la Argentina podía cambiar, quedaron las ideas y los equipos. Y en 2023 eligieron terminar con décadas de populismo y decadencia, y sabiendo que podían pagar un precio muy alto por eso".

Mauricio Macri Prensa PRO

“Hablo de esos argentinos que aguantaron y aguantan el costo del cambio como los precios que suben, los servicios más caros y la plata que no alcanza y ellos son la única razón por la cual todos nosotros estamos acá. Todo aquel que se sacrificó por el cambio, merece que el cambio no lo olvide”, completó.

Sobre su relación con el Gobierno, indicó: “¿Coincidimos en todo con este gobierno? Claro que no, tenemos diferencias y la hemos expresado y las vamos a expresar cada vez que haga falta pero la prioridad fue y será el cambio, por eso en estos años hicimos algo inédito, que nunca pasa en la política argentina. Apoyar a un gobierno sin ser gobierno y sin pedir nada a cambio. Creemos que el país es más importante que los partidos y los intereses personales y que la prioridad era sacar al kirchnerismo del poder y a la Argentina de la decadencia”.

“Con la misma honestidad que reconocemos lo que se logró, tenemos que reconocer todo lo que todavía no está resuelto. El equilibrio fiscal es un logro histórico, la estabilización era indispensable, pero hay una diferencia enorme entre estabilizar y construir, entre parar la caída y empezar a subir, entre el primer paso y el próximo paso”, indicó Macri.

Para el exjefe de Estado, “hay que construir algo sólido, que dure”. “Y las reformas que perduran son las que se convierten en instituciones, en reglas que no cambian por cada elección o que no dependen de una sola persona. El próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real y eso no se hace solo. Requiere inversión, infraestructura, un Estado pequeño y barato pero que funcione”, consideró.

A su vez, comentó: “Requiere que las familias que llegan a fin de mes empiezan a sentir que su vida mejora. Y esto no es una crítica de lo que se hizo, sino una descripción de lo que viene. Y para eso que el PRO está hoy acá, para lo que viene. El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo”.

Según el exalcalde, “el PRO jamás será un obstáculo al cambio, y no seremos oposición ni boicotear ninguna ley que le hará bien al país, no vamos a darle ninguna excusa al populismo para volver, eso no va a pasar nunca”.

“Nuestra lealtad es al cambio que se prometió. Es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal, en un proyecto que compartimos”, concluyó.