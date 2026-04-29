Encuesta libertaria: Mauricio Macri irrumpe entre los mejor valorados y Cristina cae al fondo

Una encuesta nacional volvió a poner en evidencia el nivel de polarización política y el mapa de imagen de los principales dirigentes del país. El relevamiento, realizado por la Universidad de San Andrés (Udesa) , evaluó a 21 figuras del oficialismo y la oposición y, además de los resultados generales, segmentó los datos según la afinidad política de los encuestados.

El estudio se basó en 1.007 casos en todo el país, con un margen de error de +/- 3,15%, y mostró un dato clave de contexto: el 61% de los consultados desaprueba la gestión del presidente Javier Milei , frente a un 36% que la aprueba.

Entre los votantes libertarios, es decir quienes aprueban la gestión, Javier Milei lidera con claridad el ránking de imagen positiva, alcanzando un 84%. Lo sigue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , con 74%.

La sorpresa del sondeo la aporta el expresidente Mauricio Macri , quien se ubica tercero con 54% de imagen positiva entre los oficialistas, consolidando su buena recepción dentro del electorado libertario pese a las tensiones políticas.

También muestran balances positivos el titular de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Más atrás aparece Elisa Carrió, ya con saldo negativo.

Zona media con predominio opositor

En el segmento intermedio del ránking, la única figura oficialista es la diputada Lilia Lemoine, que presenta un balance negativo moderado. El resto de los dirigentes en esta franja pertenecen a la oposición y, en general, muestran niveles de imagen desfavorables.

Entre ellos figuran el gobernador cordobés Martín Llaryora, el diputado Miguel Ángel Pichetto y el senador Martín Lousteau, todos con más rechazo que apoyo. El pastor e influencer Dante Gebel aparece con números levemente mejores, aunque con alto nivel de desconocimiento.

El fondo del ranking, dominado por el peronismo

La parte baja del listado refleja con crudeza la grieta política. Allí se concentran dirigentes del peronismo y la izquierda, todos con niveles de imagen positiva iguales o inferiores al 5% entre votantes libertarios.

Los peores registros corresponden a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con 93% de imagen negativa, y a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, con 90%. También presentan altos niveles de rechazo el exministro Sergio Massa, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el dirigente social Juan Grabois.

Un escenario polarizado

El informe confirma una tendencia: entre los votantes libertarios, la valoración de los dirigentes está fuertemente atravesada por la identificación política. Mientras Javier Milei y sus aliados concentran altos niveles de apoyo, las principales figuras del kirchnerismo y la izquierda registran un rechazo contundente.

En ese contexto, el buen desempeño de Mauricio Macri dentro de este segmento aparece como uno de los datos más llamativos del estudio, en un escenario donde la grieta sigue marcando el pulso de la opinión pública.