¿Mauricio Macri 2027? Los alfiles del PRO comienzan a dar indicios de los planes del expresidente

La legisladora y vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso , afirmó este martes que en el PRO “siempre” ven como candidato a Mauricio Macri y dijo que, de cara a las elecciones de 2027, el expresidente “es un líder fundamental”.

“ Mauricio Macri es un líder fundamental, siempre lo vemos como candidato, un montón de dirigentes del PRO , de simpatizantes, pero también de votantes del PRO , porque es una persona con experiencia que ha armado equipos”, afirmó Alonso en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese contexto la legisladora porteña elogió el abrazo de anoche en la cena de la Fundación Libertad, entre Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich , actual miembro de La Libertad Avanza (LLA) y exdirigente del PRO . “Me pareció muy bien que Patricia se acercara fue un saludo afectuoso y cálido. Es necesario para trabajar juntos por el cambio en la Argentina”, subrayó.

Además, dejó abierta la posibilidad de ir a las próximas elecciones junto a LLA. “Somos frentistas, para que el cambio se pueda consolidar en la Argentina hay que abrirse a la conversación con otros y nosotros lo hemos hecho siempre”, destacó.

“Nosotros reconocemos que siempre nos va mejor y le va mejor a la Argentina cuando hay alianzas que incorporan a todos los sectores que defienden la estabilidad macroeconómica, el capitalismo y con una mirada amplia”, agregó.

El apoyo a las PASO

Por otra parte, Laura Alonso se pronunció en favor de no eliminar las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), como lo propone un proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso y recordó que la candidatura presidencial de Macri en 2015 “vino de una PASO”.

“Las PASO han sido útiles, sobre todo para dirimir candidaturas ejecutivas”, aseveró, y explicó: “Desde el PRO, seguimos pensando que es una forma inteligente de encontrar acuerdos políticos, sobre todo con la legitimidad que te da el voto de la gente”.

El cierre de la Sala de Periodistas

Finalmente, la legisladora cuestionó el cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada y puntualizó: “Desde el PRO siempre defendimos la libertad de prensa, defendemos el pluralismo y la diversidad de opiniones”.

“Esperamos que la Sala de Periodistas de Casa Rosada se reabra pronto, entendemos que es una medida temporaria”, expresó, y pidió que el secretario de Comunicación, Javier Lanari, “le informe a los periodistas y a la ciudadanía si esta apertura se va a hacer pronto”.