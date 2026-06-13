¿Macri 2027 y con plan bonaerense? Los sugerentes movimientos del PRO que anticipan el escenario

En política, dicen que el que espera, pierde; y Mauricio Macri le está haciendo honor al dicho “rosquero”. En las filas del PRO , la militancia se mueve con un patrón que es indisimulable; son la parte activa de los “movimientos coordinados”, con agendas paralelas, del ex presidente Mauricio Macri a nivel nacional y de Pablo Petrecca en tierras bonaerenses.

“Por ahora nadie va a colgar un cartel. Falta una eternidad para el 2027”, dijo a MDZ un asesor del ex intendente de Junín que camina a su lado la provincia. Lo cierto es que el manual de la supervivencia política en uno de sus capítulos no escrito dice que “las candidaturas se cocinan a fuego lento, pisando el barro”; mucho antes de que se diseñe el primer spot de campaña.

Mauricio Macri no se quedó quieto tras la botonera del partido. Al contrario, dejo su cómoda oficina para intensificar sus bajadas a las provincias. Con una hoja de ruta bien definida: reuniones cerradas con el círculo rojo local, sintonía fina con los sectores productivos y un intento constante por reordenar las piezas de un PRO que quedó golpeado tras la última reconfiguración del mapa político.

Cerca del expresidente repiten que solo se trata de "mantener vivo el espíritu fundacional" del PRO . Sin embargo, en la vereda de enfrente la lectura es otra. El ruido de un posible "operativo segundo tiempo" encendió alarmas en filas libertarias y peronistas; hasta ya están hablando de que en las presidenciales del próximo año se va a volver a presentar un escenario de tres tercios.

Lo cierto es que ante los tiros autoinflingidos de la gestión Milei que tiene muchos flancos abiertos, deja abierta una puerta para que el partido fundado por Mauricio Macri tome musculatura capitalizando la situación.

El factor Petrecca en la sensible Provincia

En la provincia de Buenos Aires, el tablero político está en constante movimiento y ya están asomando varios personajes, dentro del peronismo, que lanzan sus candidaturas para suceder a Kicillof.

En el PRO, la estrategia bonaerense - por ahora sin hablar de alianzas que no descartan-, está diagramada para un tiempista. Las recorridas que está haciendo por el interior de la provincia de Buenos Aires Pablo Petrecca, presidente del bloque de Senadores bonaerense amarillo, van en ese sentido.

Las paradas son calculadas estratégicamente; como quedó demostrado en las recorridas que hizo en las últimas semanas por Coronel Suárez, Tornquist y Bahía Blanca.

La foto de Petrecca con productores agropecuarios, empresarios PYME y vecinos de la sexta sección electoral encendió algunas alarmas en la rosca de la política bonaerense. Desde el senado provincial le bajaron el tono a la recorrida argumentando que son "recorridas institucionales" propias de su rol legislativo. Pero en los pasillos legislativos la pintura es que se esta probando el traje de candidato "Para legislar te quedas en el despacho; para armar, te subís al auto. Eso es lo que está haciendo Pablo (Petrecca) está armando", dijo un viejo conocedor de la rosca bonaerense

¿Estrategia de pinzas o simple coincidencia?

La coincidencia temporal y discursiva entre las giras de Mauricio Macri y Pablo Petrecca alimentan sospechas de un plan de pinzas coordinado. El PRO necesita retener su identidad frente al avance de La Libertad Avanza y, al mismo tiempo, recuperar el protagonismo en el principal distrito electoral del país.

Pablo Petrecca

“La construcción de un perfil provincial propio por parte del senador juninense encaja con la necesidad de Macri de contar con espadas territoriales que no jueguen al misterio ni se dejen tentar por cantos de sirena”, afirmo a MDZ una fuente cercana al ex presidente.

“La estrategia es vieja pero efectiva, le dio resultado a Cambiemos en el 2015: salir a caminar, empatizar y por sobre todo escuchar a la gente ; y donde se gobierna mostrar gestión y capitalizar el desgaste ajeno sin levantar demasiado la perdiz”, agregaron desde el entorno de Mauricio Macri

Caminar en silencio mientras corre el reloj

¿Macri presidente y Petrecca gobernador? La pregunta flota en el aire entre la tropa amarilla. Públicamente, la respuesta políticamente correcta es el silencio o una sonrisa incómoda. Nadie confirma, pero lo verdaderamente importante es que nadie se atreve a descartarlo.