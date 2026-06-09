Mauricio Macri pidió cambios en AFA y cruzó a Riquelme: "Destruyó el funcionamiento de Boca"

La figura de Mauricio Macri dentro del fútbol argentino, más allá de su etapa como presidente de Boca antes de adentrarse en la política, marcó claramente una época de innovación junto a una etapa de muchos títulos del club forman parte de ese recuerdo. Lejos de aquel rol y hoy dentro de la estructura de la FIFA , el exmandatario fue muy crítico no solo del funcionamiento del torneo local sino también del presente del Xeneize.

Macri siempre aparece como una de las voces más críticas de la actual gestión de Boca , encabezada por Juan Román Riquelme , contra quien compitió en las últimas elecciones al respaldar a Andrés Ibarra. En ese contexto, en una entrevista exclusiva con MDZ , volvió a cuestionar el presente xeneize: “Lo de Boca ya he leído tanto que no creo poder agregar mucho. Si uno recorre las cosas que dije cuando acompañé a Ibarra hace unos años en su candidatura a presidente, para mí era obvio que todo esto iba a pasar”, comentó.

Dentro de su fuerte crítica a Román, Macri se refirió al “ego” del actual presidente y a cómo, según su mirada, eso afecta al presente del club: “Las instituciones son lo único que limita el ego destructivo de la gente. Cuando uno se pone por arriba de la institución, la institución colapsa , y eso es lo que está pasando en Boca”, explicó.

“Hay una persona que ha confundido la idolatría que recibió como jugador en su comportamiento del día a día de su vida personal, y esto lo está sufriendo Boca como nunca lo imaginé”, subrayó.

Además, se refirió a su etapa como presidente, en la que ganó 16 títulos, entre ellos cuatro Copas Libertadores. “La verdad es que Boca fue mi casa . Viví 12 horas por día durante 12 años para lograr que llegue a estar entre los mejores equipos de fútbol mundial, y verlo ahora en este lugar me da muchísima tristeza. Y va a costar mucho tiempo recuperarlo ”, opinó sobre el duro momento que atraviesa el club, recientemente eliminado en fase de grupos de la Libertadores.

Allí volvió a hacer énfasis en la conducción como el principal problema que atraviesa Boca: “El daño hecho es incalculable: no solamente por haber comprado decenas de jugadores que no estaban a la altura, sino por haber destruido el funcionamiento interno del club. En esto no hay culpa allá afuera. Todo lo que está pasando es culpa de la conducción de Boca”, sentenció.

El análisis sobre el torneo local

Dentro de su rol en la Fundación FIFA, Macri también analizó la estructura del fútbol argentino y apuntó con dureza contra la organización: “La FIFA marcó un rumbo por la modernización, pero respeta el trabajo de las federaciones. No hace falta ser muy inteligente para ver que en ninguna parte del mundo existe algo tan poco profesional e inteligente como es el diseño de la liga argentina”, expresó. Además, remarcó que el formato no favorece a los equipos más regulares del torneo.

Los problemas en AFA y el impacto en la Selección

Junto a la crítica al formato del torneo local, también se refirió al impacto que esto tiene sobre los jugadores que integran la Selección, a quienes reconoció: “Se puede separar la Selección del fútbol argentino: los jugadores se van, se adaptan a las ligas. Están dentro de un modelo profesional, competitivo, serio y coherente”, opinó. Y subrayó: “Lamentablemente, la liga nuestra no funciona. Están todos en el exterior. Estaría bueno que fuera una cosa más equilibrada”.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino El expresidente de Boca cuestionó los escándalos que rodean a la AFA con las causas a Tapia y Toviggino. AFA

“A pesar de que la liga argentina sea una de las peores, la Selección tiene el nivel que tiene”, remarcó sobre la diferencia entre el presente del fútbol local y el nivel de la Selección argentina.

La posibilidad de una reestructuración

Junto a su punto de vista sobre la AFA, además opinó sobre la posibilidad de una reforma dentro de la asociación: “La AFA necesita una reforma profunda. Empezaría por tener dirigentes al mando que no estén cuestionados, envueltos en escándalos inexplicables”, expresó, en relación con la investigación que se está llevando adelante sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

“Uno fue crítico en su momento de Julio Grondona, un hombre con mucho liderazgo, pero más allá de las críticas, había límites. Hoy la sensación es que se rompieron todos los límites. No hay ningún tipo de vergüenza en lo que han hecho”, agregó sobre las diferencias entre la conducción de Chiqui Tapia y la de Grondona.