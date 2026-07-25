San Lorenzo busca arrancar el Torneo Clausura con el pie derecho y visita a Lanús: hora y TV

Por la fecha 1, el San Lorenzo de Pipo Gorosito, que viene de quedar afuera de la Copa Argentina, enfrentará esta noche a Lanús en la Fortaleza.

San Lorenzo definió gran parte del equipo para el debut en el Torneo Clausura contra Lanús, este sábado desde las 21.30 en La Fortaleza. Néstor Gorosito introdujo varias modificaciones luego de la eliminación ante Deportivo Riestra en los 16avos de la Copa Argentina, ya que busca una reacción inmediata, y realizó cambios en todas las líneas durante los ensayos semanales.

Así se preparó San Lorenzo para el debut Lista de convocados para enfrentar a Lanús



Estadio Ciudad de Lanús "Néstor Díaz Pérez"

Sábado - 21.30 horas

#TorneoMercadoLibre Clausura

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Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/Ncte3gYrEY pic.twitter.com/ioN6m2F2bL — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 24, 2026 La principal novedad es el regreso de Orlando Gill al arco. El arquero paraguayo volvió tras disputar el Mundial 2026 con su selección y reemplazará a Facundo Altamirano. Mientras espera que se defina su futuro, solo recibió una oferta formal de Olympiakos, aunque su entorno confía en que llegue una propuesta de Manchester United.

En defensa apareció la gran sorpresa con el ingreso de Franco Lorenzón por Ignacio Perruzzi para conformar la zaga junto a Alejo Córdoba. Ezequiel Herrera regresará al lateral derecho y Nicolás Tripichio adelantará su posición al mediocampo. Además, Manuel Insaurralde volverá tras recuperarse de una lesión muscular, pese a que continúa sin resolver la renovación de su contrato, que vence en diciembre.

La otra incógnita pasaba por Juan Pablo Álvarez. El único refuerzo del mercado fue probado como titular y podría debutar si FIFA levanta las inhibiciones que todavía pesan sobre San Lorenzo. Tras anunciar la lista de convocados, queda confirmada su presencia y su probable titularidad.

El Ciclón intentará comenzar el campeonato con una victoria ante un Lanús que llega fortalecido tras vencer 2-0 a Cienciano en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y que buscará repetir el triunfo 3-2 conseguido sobre el Ciclón en el último enfrentamiento entre ambos.