El capitán de San Lorenzo explotó tras la eliminación en Copa Argentina y destrozó a la nueva dirigencia: "Es un papelón"

Tripichio no se guardó nada después de la eliminación de San Lorenzo. Cuestionó el manejo de la pretemporada y lanzó un brutal mensaje a la CD.

San Lorenzo comenzó de la peor manera el segundo semestre de 2026. El Ciclón quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer 5-4 en los penales frente a Riestra, luego de empatar 1-1 en el Nuevo Francisco Urbano de Morón, y la bronca explotó puertas adentro. Quien alzó la voz fue Nicolás Tripichio, que calificó la derrota como "un papelón" y disparó con dureza contra la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta.

"Hoy dolió mucho quedar afuera en esta instancia. Para nosotros es un papelón que San Lorenzo quede eliminado así", lanzó el defensor apenas terminó el encuentro. Luego también cuestionó el arbitraje de Álvaro Carranza: "Había tres jugadores nuestros en el piso, le hablábamos y no nos respondía o se hacía el boludo. Sentís mucha impotencia, mucha impunidad. No es una excusa, pero esas cosas no pueden pasar".

Nicolás Tripichio destrozó a la nueva dirigencia de San Lorenzo Sin embargo, sus críticas más fuertes estuvieron dirigidas a la conducción del club por cómo se desarrolló la pretemporada: "El primer día nos enteramos de que el técnico no seguía. Estuvimos dos semanas sin entrenador. Regalamos dos semanas", afirmó en referencia a la salida de Gustavo Álvarez y el posterior regreso de Néstor Gorosito, mientras destacó el trabajo interino de Hugo Perazzo y su cuerpo técnico.

X @lacicloneta Tripichio también dejó en evidencia el malestar del plantel por la falta de planificación y de incorporaciones: "Todo esto ya se lo dije a las autoridades. Tienen que aprender de los errores porque hoy había compañeros que hace dos días estaban entrenando con la Reserva. Es muy difícil con esos manejos y encima no llegan refuerzos", disparó, dejando en claro que el grupo ya manifestó internamente su descontento.