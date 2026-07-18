La AFA evalúa tomar una inédita decisión en el fútbol argentino por la vuelta de la Selección argentina al país

La posible consagración en el Mundial podría generar cambios inesperados en la organización del fútbol local durante la próxima semana.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza una medida que podría modificar por completo el inicio de la actividad oficial prevista para la próxima semana. Si la Selección argentina derrota a España en la final del Mundial, el organismo evalúa postergar durante una semana todas las competencias programadas a partir del lunes.

La posibilidad surge por cuestiones logísticas relacionadas con el regreso del plantel dirigido por Lionel Scaloni. La delegación arribaría al país recién el martes y se espera una multitudinaria recepción, lo que obligaría a desplegar un importante operativo de seguridad en distintos puntos de la Argentina.

Entre los eventos que podrían verse afectados aparecen los torneos de ascenso, la disputa de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia, prevista para el martes en Córdoba, e incluso el comienzo de la primera fecha del Torneo Clausura.

Una medida condicionada al resultado de la final Tal y como informó el periodista de Infobae Fede Cristofanelli, "AFA evalúa postergar una semana toda la actividad que arranca el lunes según el resultado de la Selección. Podría posponerse el ascenso, la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia y hasta la primera fecha del Clausura. Esto se debe a que la Selección llegará al país recién el martes y puede verse afectada la logística en varios puntos".

Si Argentina se consagra ante España, la AFA podría modificar el calendario del fútbol local. X Selección argentina En la AFA consideran que un eventual recibimiento masivo al seleccionado nacional demandará una importante movilización de fuerzas de seguridad y recursos logísticos. Por ese motivo, buscan evitar que los operativos coincidan con partidos oficiales en diferentes provincias, una situación que podría complicar la organización y el normal desarrollo de los encuentros.