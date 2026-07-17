Vuelo especial para la Scaloneta: la Selección volará este lunes a la Argentina

La AFA acordó con Aerolíneas Argentinas un vuelo especial para trasladar al plantel desde Nueva York. El Gobierno nacional, además, analiza decretar feriado o día no laborable para facilitar el recibimiento.

La Selección argentina ya tiene previsto su regreso al país una vez finalizada la final del Mundial 2026. Según el acuerdo alcanzado entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Aerolíneas Argentinas, el plantel arribará a Buenos Aires durante el lunes a bordo de un vuelo especialmente dispuesto para trasladar a la delegación desde Nueva York.

Este viernes y sábado, Aerolíneas Argentinas operará dos vuelos con destino a la ciudad estadounidense exclusivamente destinados para la gran final ante España. Uno de ellos volverá al país con pasajeros de manera habitual, mientras que el segundo, un Airbus A330, cumplirá una misión especial: viajará con el seleccionado nacional para traerlo de vuelta al país donde, más allá del resultado, se espera un recibimiento masivo que podría terminar en Casa Rosada.

Si bien el contrato establece que el equipo regresará el lunes, todavía no está definido el plan de vuelo definitivo. La programación dependerá de las decisiones que adopte la AFA respecto de la logística posterior a la final, por lo que aún resta conocer el horario exacto de despegue y de llegada a Buenos Aires.

Uno de los principales interrogantes gira en torno a Lionel Messi. Hasta el momento no está confirmado si el capitán de la Selección viajará junto al resto de la delegación o si, una vez concluido el torneo, permanecerá en Estados Unidos para regresar directamente a Miami, donde retomará su actividad con el Inter Miami. Se estima que si Argentina se consagra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el capitán nacional abordará el vuelo junto al resto de la delegación.

En paralelo, y según confirmaron fuentes de Balcarce 50 a Mdz, el Gobierno de Javier Milei ya trabaja en la organización del posible recibimiento del campeón —o del subcampeón, según el resultado de la final— y analiza declarar feriado o día no laborable el lunes o el martes para facilitar que los hinchas puedan acompañar al plantel. La intención oficial es coordinar junto con la AFA la logística de la llegada y permitir una celebración multitudinaria.