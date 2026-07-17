Qué le pasa al cuerpo cuando juega Argentina una final

Cuando Argentina juega una final del Mundial , el partido no se mira de manera neutral. Se espera, se sufre, se grita, se analiza cada pase y se contienen los nervios en cada ataque rival. Para millones de argentinos, esos 90 minutos se viven como una experiencia emocional intensa, colectiva y profundamente física.

No es una exageración decir que el cuerpo juega su propio partido . Antes del inicio ya pueden aparecer ansiedad, dificultad para concentrarse, necesidad de moverse, tensión muscular o palpitaciones. Durante el encuentro, cada llegada al área, cada tiro libre y cada posible gol activan una respuesta biológica muy parecida a la que aparece frente a una situación de amenaza o alta exigencia.

El cerebro interpreta el momento como relevante. Y, aunque el hincha esté sentado frente al televisor, el organismo se prepara para reaccionar.

Cuando una persona atraviesa una situación de estrés o excitación emocional, el cuerpo libera hormonas como la adrenalina. Esa respuesta puede aumentar transitoriamente la frecuencia cardíaca, acelerar la respiración y elevar la presión arterial, como parte del mecanismo conocido como “lucha o huida”.

En una final del Mundial, ese mecanismo aparece frente a estímulos que no son físicos, sino emocionales: la expectativa, el miedo a perder, la ilusión de ganar, la incertidumbre del resultado y el sentido de pertenencia que despierta la Selección.

Por eso muchas personas sienten el corazón más rápido, las manos frías, sudoración, inquietud o una especie de nudo en el estómago. No necesariamente significa que algo esté mal. En la mayoría de los casos, es el cuerpo respondiendo a una emoción intensa.

Por qué una final genera tanta ansiedad

La ansiedad de una final no aparece solo durante el partido. Puede empezar horas antes o incluso días antes. En la previa, el cerebro anticipa escenarios: qué pasa si Argentina gana, qué pasa si pierde, cómo será el rival, qué jugador llega mejor, qué cábala repetir, dónde mirar el partido y con quién.

Esa anticipación sostiene al cuerpo en estado de alerta. La final no es vivida únicamente como un evento deportivo, sino como una experiencia compartida que involucra identidad, memoria y emoción colectiva. En Argentina, el fútbol tiene un peso cultural enorme: atraviesa generaciones, familias, barrios y amistades.

Por eso, cuando juega la Selección, el resultado parece exceder el marcador. Para muchos hinchas, se conecta con recuerdos personales, con otros mundiales, con ausencias, con festejos anteriores y con la posibilidad de formar parte de una alegría nacional.

Euforia: cuando el gol cambia todo

Si Argentina convierte un gol, el cuerpo puede pasar de la tensión a la explosión. El grito, el salto, el abrazo y el llanto son formas de descarga física. En ese momento se libera la tensión acumulada y aparece una sensación de alivio, placer y pertenencia.

La euforia colectiva tiene una fuerza particular porque no se vive en soledad. El festejo se contagia. Ver a otros gritar, abrazarse o emocionarse potencia la propia respuesta emocional. Por eso un gol de la Selección puede sentirse distinto si se mira en familia, con amigos, en un bar o en una plaza.

El cuerpo responde al clima del grupo. La emoción se sincroniza: todos miran la misma pantalla, esperan la misma jugada y reaccionan al mismo tiempo.

Cuándo hay que prestar atención a las señales del cuerpo

Aunque para la mayoría de las personas estas sensaciones son pasajeras, hay casos en los que conviene tener más cuidado. Quienes tienen antecedentes cardíacos, hipertensión, arritmias, diabetes, colesterol elevado, obesidad, tabaquismo o factores de riesgo cardiovascular pueden estar más expuestos cuando atraviesan episodios de estrés intenso.

Las palpitaciones aisladas pueden aparecer por emoción, cafeína, alcohol, falta de sueño o ansiedad. Pero Mayo Clinic recomienda buscar atención médica urgente si las palpitaciones se acompañan de dolor o molestia en el pecho, desmayo, falta de aire severa o mareos intensos.

La American Heart Association también advierte que los síntomas de un infarto pueden incluir presión, opresión o dolor en el centro del pecho, molestias en brazos, espalda, cuello, mandíbula o estómago, falta de aire, sudor frío, náuseas o aturdimiento.

La recomendación es clara: no esperar a que termine el partido si aparece una señal de alarma. En una final, ningún resultado es más importante que pedir ayuda a tiempo.

Alcohol, comida pesada y nervios: una combinación a cuidar

Las finales suelen venir acompañadas de picadas, asado, empanadas, bebidas alcohólicas, café y muchas horas de previa. Todo eso forma parte del ritual argentino, pero también puede intensificar algunas respuestas del cuerpo.

El alcohol puede alterar el sueño y favorecer palpitaciones en algunas personas. La cafeína puede aumentar la sensación de nerviosismo. Las comidas muy abundantes pueden generar pesadez, reflujo o malestar, que en medio de la ansiedad puede confundirse con otras sensaciones.

No se trata de prohibir el festejo, sino de vivirlo con cierta prudencia: hidratarse, no excederse con alcohol, comer sin apuro, evitar sumar demasiados estimulantes y tratar de descansar antes del partido.

Cómo bajar un cambio durante la final

Hay gestos simples que pueden ayudar a regular la ansiedad sin desconectarse del partido. Respirar más lento, levantarse unos minutos, tomar agua, evitar discusiones innecesarias, no mirar redes sociales todo el tiempo y recordar que la tensión es compartida pueden ayudar a que el cuerpo no quede atrapado en un estado de alerta permanente.

También sirve poner en palabras lo que pasa: “estoy nervioso”, “me cuesta mirar”, “necesito caminar un poco”. Nombrar la emoción baja la intensidad y permite atravesarla de manera más consciente.

Una emoción que también une

La final del Mundial no se vive solo como un espectáculo deportivo. Es una experiencia emocional, social y corporal. El corazón se acelera, la respiración cambia, la ansiedad sube y la euforia puede aparecer en segundos.

Pero esa intensidad también explica por qué el fútbol tiene tanto poder. Cuando juega Argentina, millones de personas sienten algo parecido al mismo tiempo. El cuerpo reacciona, la mesa se llena, las calles esperan y el país parece respirar al ritmo de una pelota. En una final, sufrir también es parte del ritual. Y festejar, si llega el momento, es una descarga que el cuerpo recuerda mucho después del último silbato.